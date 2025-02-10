Доплата вчителям у 2025: скільки отримають ті, кому платять мінімалку

Додаткові кошти виплачуватимуться вчителям щомісяця до кінця того року, коли в країні скасують воєнний стан.

Related video

Українським педагогам нещодавно почали виплачувати доплату в розмірі 1 тис. грн до їхнього основного доходу. Однак тепер стало відомо, чи отримуватимуть цю доплату вчителі, чия зарплата дорівнює мінімальному рівню. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

У відомстві повідомили, що з початку року вчителі отримують доплату в розмірі 1,3 тис. грн (1 тис. грн після вирахування податків), а з 1 вересня 2025 року сума доплати збільшиться до 2,6 тис. грн (2 тис. грн після оподаткування).

"Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2024 № 1515 назву доплати "за особливі умови праці" змінено на "за роботу в несприятливих умовах праці". Так врегульовано неврахування цієї доплати для обчислення розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру", — зазначили в МОН.

Зазначається, що в разі, якщо зарплата вчителів нижча за мінімальну, роботодавець зобов'язаний збільшити доплату до рівня мінімальної заробітної плати.

"Щоб обчислити розмір зарплати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховується доплата за роботу в несприятливих умовах праці (ст. 3-1 Закону України "Про оплату праці"). Отже, цю доплату нараховують понад мінімальну зарплату", — пояснили у відомстві.

Якщо педагогам раніше встановлювали доплату до мінімальної зарплати, то розмір цієї виплати залишиться колишнім.

"Учительську тисячу" нараховують понад мінімальну заробітну плату.

Нагадаємо, міністр освіти і науки Оксен Лісовий у липні розповідав, що українські школярі відстають від програми на два роки.

Фокус писав, що в Житомирі в новому навчальному році введуть 6-денне навчання в школах.