Кадровий дефіцит в Україні: яка сфера відчуває найбільший брак працівників

За даними Державного центру зайнятості, серед галузей, які відчувають найбільший брак працівників — освіта, промисловість і сфера розміщення та харчування.

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Скорочення пропозиції робочої сили внаслідок воєнних дій, міграція населення та мобілізація стали основними причинами дефіциту кадрів в Україні. У Державному центрі зайнятості назвали галузі, які відчувають найбільший брак працівників, повідомляє "Радіо Свобода".

На першому місці — освітня сфера. У 2024 році галузь потребувала близько 25 тисяч людей.

На другому місці за браком кадрів — переробна промисловість з показником у дев’ять тисяч вакансій.

На третьому місці — сфера розміщення та харчування, яка потребувала трьох тисяч фахівців.

У Центрі зайнятості зазначили, що економічні зміни спричинили загострення структурного безробіття — у багатьох професіях відчувається гостра нестача спеціалістів, але водночас потенційні кандидати не мають необхідних навичок.

"Крім того, через призов чоловіків на військову службу, ускладняється укомплектування робочих місць, на яких традиційно працювали чоловіки. Якщо до початку війни у структурі безробітних жінки становили 55%, то сьогодні частка жінок зросла до 81%", — розповів заступник директора Державного центру зайнятості Станіслав Павленко.

Станом на січень 2025 року дефіцит кадрів у сфері освіти залишався найгострішим — не вистачало 1,5 тисячі працівників, зокрема 800 осіб у дошкільних закладах.

Станом на 21 лютого 2025 року на "Єдиному порталі вакансій" розміщено 224 тисячі пропозицій роботи. Середній рівень заробітної плати у вакансіях на цьому ресурсі становить 23 тисячі гривень.

Нагадаємо, 26 січня економіст Олег Пендзин заявив, що в Україні налічується два мільйони безробітних, хоча в низці галузей не вистачає кадрів.

З 1 січня 2025 року вчителі отримують додаткову тисячу гривень (після оподаткування). З 1 вересня 2025 року сума доплати зросте двох тисяч гривень.