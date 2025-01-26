В Україні близько 2 мільйонів безробітних людей, водночас гостро не вистачає кадрів, — ЗМІ (відео)

За словами голови Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, великі логістичні компанії, які забезпечують країну нафтопродуктами, через дефіцит кадрів змушені відкривати водійські курси для жінок.

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В Україні два мільйони безробітних, хоча в низці галузей не вистачає кадрів. Про це заявив голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі "Київ24".

Олег Пендзин — про безробіття та дефіцит кадрів

За його словами, структурний дефіцит робочої сили спостерігається в робітничих спеціальностях і логістиці, особливо бракує водіїв, водночас в економічних, юридичних спеціальностях або журналістиці, навпаки, багато хто залишився без роботи.

"Те, що в нас у країні є структурне безробіття — це правда. У нас із вами за окремими видами діяльності є надзвичайно великий дефіцит кадрів. Мова про робітничі спеціальності, людей, які, власне, працюють у логістиці", — заявив Пендзин.

За його словами, "структурний перекіс" пов'язаний із проблемами в початковій і професійній освіті.

"За робочими спеціальностями, за водійськими спеціальностями, за тими, які дійсно пов'язані з чоловічою роботою — великі проблеми. Ба більше, великі логістичні компанії, які забезпечують нас нафтопродуктами, навіть відкрили водійські курси для жінок", — додав експерт.

Нагадаємо, що експертка з персоналу Наталя Слинько розповіла, що роботодавці активно шукають фахівців на промислові підприємства.

Також повідомлялося, що, згідно з дослідженням ринку праці 2024-2025 від GRC.UA, який було опубліковано 30 грудня, становище змінюється — і українці готові працювати за менші гроші.