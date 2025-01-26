В Украине около 2 миллионов безработных людей, при этом остро не хватает кадров, — СМИ (видео)

По словам главы Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, крупные логистические компании, которые обеспечивают страну нефтепродуктами, из-за дефицита кадров вынуждены открывать водительские курсы для женщин.

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В Украине два миллиона безработных, хотя в ряде отраслей не хватает кадров. Об этом заявил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире "Київ24".

Олег Пендзин — о безработице и дефиците кадров

По его словам, структурный дефицит рабочей силы наблюдается в рабочих специальностях и логистике, в особенности не хватает водителей, вместе с тем в экономических, юридических специальностях или журналистике, наоборот, многие остались без работы.

"То, что у нас в стране есть структурная безработица — это правда. У нас с вами по отдельным видам деятельности есть чрезвычайно большой дефицит кадров. Речь о рабочих специальностях, людей, которые, собственно, работают в логистике", — заявил Пендзин.

По его словам, "структурный перекос" связан с проблемами в начальном и профессионалом образовании.

"По рабочим специальностям, по водительским специальностям, по тем, которые действительно связаны с мужской работой — большие проблемы. Более того, большие логистические компании, которые обеспечивают нас нефтепродуктами, даже открыли водительские курсы для женщин", — добавил эксперт.

Напомним, что эксперт по персоналу Наталья Слинько рассказала, что работодатели активно ищут специалистов на промышленные предприятия.

Также сообщалось, что, согласно исследованию рынка труда 2024-2025 от GRC.UA, который был опубликован 30 декабря, положение меняется — и украинцы готовы работать за меньшие деньги.