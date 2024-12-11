Работодатели активно ищут специалистов на промышленные предприятия. Именно там ощущается острый дефицит кадров во время войны. В требованиях — опыт, определенный разряд и иногда даже собственный инструмент. А какие условия и зарплаты предлагают взамен? Фокус выяснил подробно.

Related video

На рынке труда Украины не хватает "рабочих рук". Причинами дефицита специалисты по подбору персонала называют полномасштабную войну и вызванные ею мобилизацию и миграцию людей. В материале "Много работы, мало зарплаты. Каких специалистов ищут перед Новым годом" Фокус с помощью новых исследований и опроса работодателей выяснил ситуацию с зарплатами, которые предлагают квалифицированным рабочим и узнал, будут ли повышать оклады в 2025 году. Ведь, по данным Государственной службы занятости (ГСЗ), по состоянию на 1 декабря 2024-го наиболее востребованными в Украине все еще остаются именно "синие воротнички". Количество вакансий в этой категории существенно превышает количество соискателей.

Как рассказала Фокусу директор консалтинговой компании TalentMatch, HR-эксперт Наталья Слинько, самыми дефицитными специалистами являются те, кто обладает профессиональными навыками, особенно, специалисты производственной сферы, а также "рабочие руки".

"Рабочих рук на самом деле не хватает больше всего. Если в некоторых случаях офисного сотрудника можно как-то заменить и оптимизировать его работу на нескольких других, то с рабочими специалистами это невозможно. Люди не могут работать непрерывно и обслуживать одновременно несколько участков работы, особенно, если это производство", — говорит Наталья Слинько.

Количество вакансий в категории рабочие спецальности существенно превышает количество соискателей

Кого больше всего ищут и что предлагают работодатели

Согласно данным Государственной службы занятости, на промышленных производствах действительно наблюдается дефицит кадров с опытом. Так, в начале декабря на портале ГСЗ было размещено, например, 600 вакансий для электрогазосварщиков (зарпалата — от 15 000 грн.), а вот численность соискателей на эту вакансию составляла всего 299, для токарей было 402 предложения работы (предложения — от 10 000 грн.), а претендовало на эту позицию всего 90. С операторами станков (при предложениях 12 000 грн.-25 000 грн.) с программным управлением вообще беда: 220 предложений на 54 соискателя.

На промышленных производствах действительно наблюдается дефицит кадров с опытом работы

В сфере транспорта также не хватает кадров. Работа для водителя в стране есть, однако вакансий больше чем соискателей в таких профессиях, причем зарплаты здесь немаленькие: 30-70 тыс. грн.

В то же время, отмечает Наталья Слинько, зарплаты для квалифицированных специалистов по рабочим специальностям нельзя назвать высокими. И это является одной из главных причин текучести кадров.

"Зарплаты здесь не очень конкурентные. Поэтому они готовы переходить в другую организацию, если там предлагают на 3-5 тыс. грн. больше. А если речь идет о профессиональном персонале, там, конечно, такой прибавкой сотрудников не переманишь. Ведь они держатся за стабильную компанию, с которой прошли какие-то испытания, которых, к сожалению, было достаточно много. Поэтому их переманивать становится все сложнее и сложнее", — говорит Наталья Слинько.

Важно

От официантов до монтажников солнечных электростанций: какую работу можно найти летом на рынке труда

Более того, встает вопрос бронирования и учета во время войны.

"Многие из мужчин боится менять место работы, потому что кто-то забронирован, кто-то имеет стабильную ситуацию с военно-учетными документами, а переход в другую компанию влечет за собой обычно обновление данных и тому подобное. То есть это риск показать себя, даже если человек имеет какие-то отсрочки, преференции и тому подобное. Люди просто боятся, что при смене места работы придется эту информацию подавать и лишний раз фигурировать в различных списках", — добавляет эксперт по персоналу.

Кого больше всего ищут и что предлагают работодатели

Всегда ли нужен опыт

Работодатели не всегда слишком принципиальны относительно опыта у претендентов. Отдельные вакансии предусматривают предварительное обучение, поэтому они готовы брать людей без опыта. Однако зарплаты при таких условиях, конечно, ниже (от 8 000 грн) в условиях повышения.

Согласно результатам исследования рынка труда Украины, которые Фокусу представили в Европейской Бизнес Ассоциации, 56% опрошенных работодателей инвестировали в развитие персонала. То есть, более половины компаний готовы выращивать собственные кадры и не жалеют на это бюджета.

"56% респондентов отметили, что их компании инвестировали в развитие персонала, 46% оказывали психологическую поддержку работникам и их родным, а 21% работодателей помогали работникам с арендой жилья", — рассказывают в ассоциации.

В сфере транспорта в Украине не хватает кадров в сфере транспорта Фото: Иллюстративное фото

Что будет с зарплатами в 2025 году

Что касается заработных плат и их повышения в следующем году, то здесь мнения специалистов очень разделились.

Согласно опросу ЕБА, в 2025 году 88% компаний планируют повышение заработной платы.

В то же время директор консалтинговой компании TalentMatch, HR-эксперт Наталья Слинько отмечает, что повышение может быть не слишком значительным.

На рынке труда зарплаты повышают, в среднем, на 10-15%

"Я думаю, что часть организаций повысит зарплаты от 7-20% в зависимости от того, что может себе позволить организация. В среднем, по рынку повышают на 10-15%. Сюда может входить как покрытие этого нового военного налога, который сейчас ложится на сотрудников, так и повышение через индексацию относительно роста в целом снижения покупательной способности и инфляции. Так, чтобы это было существенное поднятие, связанное с благосостоянием сотрудников, то нет. Это 100% не оно. Отдельные профессии будут поднимать, но это больше завязано на личные достижения этих сотрудников", — сказала эксперт по персоналу.

Напомним, ранее Фокус писал о новых суммах военного сбора в Украине и выяснил, как теперь вырастут налоги.