Роботодавці активно шукають спеціалістів на промислові підприємства. Саме там відчувається гострий дефіцит кадрів під час війни. У вимогах — досвід, певний розряд і подекуди навіть власний інструмент. А які умови і зарплати пропонують натомість? Фокус з'ясував детально.

Related video

На ринку праці України не вистачає "робочих рук". Причинами дефіциту фахівці із підбору персоналу називають повномасштабну війну та спричинені нею мобілізацію та міграцію людей. У матеріалі "Багато роботи, мало зарплати. Яких фахівців шукають перед Новим роком" Фокус за допомогою нових досліджень та опитування роботодавців з'ясував ситуацію із зарплатами, які пропонують кваліфікованим робітникам і дізнався, чи будуть підвищувати оклади 2025 року. Адже, за даними Державної служби зайнятості (ДСЗ), станом на 1 грудня 2024-го найбільш затребуваними в Україні все ще залишаються саме "сині комірці". Кількість вакансій у цій категорії суттєво перевищує кількість шукачів.

Як розповіла Фокусу директорка консалтингової компанії TalentMatch, HR-експертка Наталія Слинько, найдефіцитнішими фахівцями є ті, хто володіє професійними навичками, особливо, фахівці виробничої сфери, а також "робочі руки".

"Робочих рук насправді не вистачає найбільше. Якщо в деяких випадках офісного співробітника можна якось замінити і оптимізувати його роботу на декількох інших, то з робочими спеціалістами це неможливо. Люди не можуть працювати безперервно і обслуговувати одночасно декілька участків роботи, особливо, якщо це виробництво", — каже Наталія Слинько.

Кількість вакансій у категорії робочі спецальності суттєво перевищує кількість шукачів

Кого найбільше шукають і що пропонують роботодавці

Згідно з даними Державної служби зайнятості, на промислових виробництвах дійсно спостерігається дефіцит кадрів із досвідом. Так, на початку грудня на порталі ДСЗ було розміщено, наприклад, 600 вакансій для електрогазозварників (зарпалата — від 15 000 грн.), а ось чисельність шукачів на цю вакансію становила лише 299, для токарів було 402 пропозиції роботи (пропозиції — від 10 000 грн.), а претендувало на цю позицію лише 90. З операторами верстатів (при пропозиціях 12 000 грн.-25 000 грн.) із програмним керуванням взагалі халепа: 220 пропозицій на 54 шукачі.

На промислових виробництвах дійсно спостерігається дефіцит кадрів із досвідом

У сфері транспорту також не вистачає кадрів. Робота для водія в країні є, проте вакансій більше ніж шукачів у таких професіях, при чому зарплати тут немаленькі: 30-70 тис. грн.

Водночас, зазначає Наталія Слинько, зарплати для кваліфікованих фахівців з робочих спеціальностей не можна назвати високими. І це є однією з головних причин плинності кадрів.

"Зарплати тут не дуже конкурентні. Тож вони готові переходити в іншу організацію, якщо там пропонують на 3-5 тис. грн. більше. А якщо йдеться про професійний персонал, там, звісно, такою прибавкою співробітників не переманиш. Адже вони тримаються за стабільну компанію, з якою пройшли якісь випробування, яких, на жаль, було досить багато. Тому їх переманювати стає все складніше і складніше", — каже Наталія Слинько.

Важливо

Від офіціантів до монтажників сонячних електростанцій: яку роботу можна знайти влітку на ринку праці

Ба більше, постає питання бронювання і обліку під час війни.

"Багато з чоловіків боїться міняти місце роботи, тому що хтось заброньований, хтось має стабільну ситуацію з військово-обліковими документами, а перехід в іншу компанію тягне за собою зазвичай оновлення даних тощо. Тобто це ризик показати себе, навіть якщо людина має якісь відстрочки, преференції тощо. Люди просто бояться, що при зміні місця роботи доведеться цю інформацію подавати і зайвий раз фігорувати у різних списках" — додає експертка з персоналу.

Кого найбільше шукають і що пропонують роботодавці

Чи завжди потрібний досвід

Роботодавці не завжди надто принципові щодо досвіду у претендентів. Окремі вакансії передбачають попереднє навчання, тому вони готові брати людей без досвіду. Проте зарплати за таких умов, звісно, нижчі (від 8 000 грн.) за умов підвищення.

Згідно з результатами дослідження ринку праці України, які Фокусу представили в Європейській Бізнес Асоціації, 56% опитаних роботодавців інвестували у розвиток персоналу. Тобто, понад половина компаній готові вирощувати власні кадри і не шкодують на це бюджету.

"56% респондентів зазначили, що їхні компанії інвестували у розвиток персоналу, 46% надавали психологічну підтримку працівникам та їхнім рідним, а 21% роботодавців допомагали працівникам з орендою житла", — розповідають в асоціації.

У сфері транспорту в Україні не вистачає кадрів Фото: Ілюстративне фото

Що буде із зарплатами 2025 року

Щодо заробітних плат та їхнього підвищення наступного року, то тут думки спеціалістів дуже розділилися.

Згідно з опитуванням ЄБА, у 2025 році 88% компаній планують підвищення заробітної плати.

Водночас директорка консалтингової компанії TalentMatch, HR-експертка Наталія Слинько зазначає, що підвищення може бути не надто значне.

На ринку праці зарплати підвищують, в середньому, на 10-15%

"Я думаю, що частина організацій підвищить зарплати від 7-20% в залежності від того, що може собі дозволити організація. В середньому, по ринку підвищують на 10-15%. Сюди може входити як покриття цього нового військового податку, який зараз лягає на співробітників, так і підвищення через індексацію стосовно росту загалом зниження купівельної спроможності і інфляції. Так, щоб це було суттєве підняття, що пов'язане з добробутом співробітників, то ні. Це 100% не воно. Окремі професії будуть піднімати, але це більше зав'язане на особисті досягнення цих співробітників", — сказала експертка з персоналу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про нові суми військового збору в Україні та з’ясував, як тепер зростуть податки.