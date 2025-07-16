В Украине не хватает до 40 тысяч водителей грузовиков: где их планируют взять

Украинский рынок грузовых перевозок испытывает острую нехватку кадров. В Кабмине предупреждают, что быстро решить эту проблему не получится.

Related video

30% автопарка простаивают из-за дефицита водителей, а это – от 30 до 40 тысяч человек с категорией СЭ, рассказал в комментарии "Укринформу" заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач.

По его словам, в больших грузовых перевозках в Украине задействовано около 130 000 грузовых автомобилей, из которых треть простаивает, потому что некому ими управлять.

"Несколько месяцев назад мы были в одной из крупных компаний. У них на площадке стоят 30 больших новых автомобилей. И владельцы говорят, что на них некому ездить: контракты есть, а водителей нет", – отметил чиновник.

Деркач подчеркивает, что быстро решить вопрос дефицита кадров не получится, и поэтому Минразвития и инициирует проекты подготовки специалистов для рынка.

В качестве примера заместитель министра привел проекты по подготовке женщин-водительниц и по переподготовке ветеранов. В планах – начать схожую инициативу с молодежью, чтобы привлечь к профессии как можно больше людей.

Выбор этих категорий не случаен.

"У всех этих людей нет вопросов по бронированию. Нет проблем с бронированием у ветеранов, у женщин. Поэтому мы работаем с этими категориями", – объяснил он.

Одной из причин дефицита кадров на рынке перевозок в прошлом году стало отсутствие бронирования сотрудников. В 2025-м бизнес решил этот вопрос.

"Все транспортные компании, если они работают, особенно в сфере международных перевозок, платят соответствующую зарплату – все они имеют возможность забронировать 50% работников. Но есть нюанс: в компаниях много людей, не занимающихся непосредственно вождением. Поэтому перед бизнесом стал вызов: как сохранить персонал и правильно перепрофилировать его с тем, чтобы вписаться в эти 50% и обеспечить себя работниками самых востребованных профессий", – пояснил Деркач.

Напомним, Фокус писал, как 400 000 мигрантов будут спасать украинский рынок труда. Мы также рассказывали, какая сфера испытывает наибольшую нехватку работников.