В Україні не вистачає до 40 тисяч водіїв вантажівок: де їх планують узяти

Український ринок вантажних перевезень відчуває гостру нестачу кадрів. У Кабміні попереджають, що швидко вирішити цю проблему не вийде.

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30% автопарку простоюють через дефіцит водіїв, а це — від 30 до 40 тисяч осіб із категорією СЕ, розповів у коментарі "Укрінформу" заступник міністра розвитку громад і територій України Сергій Деркач.

За його словами, у великих вантажних перевезеннях в Україні задіяно близько 130 000 вантажних автомобілів, з яких третина простоює, бо нікому ними керувати.

"Кілька місяців тому ми були в одній із великих компаній. У них на майданчику стоять 30 великих нових автомобілів. І власники кажуть, що на них нікому їздити: контракти є, а водіїв немає", — зазначив чиновник.

Деркач підкреслює, що швидко вирішити питання дефіциту кадрів не вдасться, і тому Мінрозвитку й ініціює проєкти підготовки фахівців для ринку.

Як приклад заступник міністра навів проєкти з підготовки жінок-водійок і з перепідготовки ветеранів. У планах — розпочати схожу ініціативу з молоддю, щоб залучити до професії якомога більше людей.

Вибір цих категорій не випадковий.

"У всіх цих людей немає питань щодо бронювання. Немає проблем із бронюванням у ветеранів, у жінок. Тому ми працюємо з цими категоріями", — пояснив він.

Однією з причин дефіциту кадрів на ринку перевезень минулого року стала відсутність бронювання співробітників. У 2025-му бізнес вирішив це питання.

"Усі транспортні компанії, якщо вони працюють, особливо у сфері міжнародних перевезень, платять відповідну зарплату — всі вони мають можливість забронювати 50% працівників. Але є нюанс: у компаніях багато людей, які не займаються безпосередньо водінням. Тому перед бізнесом став виклик: як зберегти персонал і правильно перепрофілювати його з тим, щоб вписатися в ці 50% і забезпечити себе працівниками найбільш затребуваних професій", — пояснив Деркач.

Нагадаємо, Фокус писав, як 400 000 мігрантів рятуватимуть український ринок праці. Ми також розповідали, яка сфера відчуває найбільшу нестачу працівників.