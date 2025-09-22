Готовы платить больше: украинские работодатели жалуются на дефицит кадров

В Украине стремительно обостряется кадровый кризис. Все больше граждан выезжают за границу, а бизнес, несмотря на повышение зарплат, не может удержать работников.

Related video

Особенно остро нехватка ощущается в сфере услуг – работодатели ищут медиков, учителей, официантов, продавцов и обслуживающий персонал, которых становится все труднее найти. Об этом сообщил экономист и эксперт по миграционной политике Андрей Гайдуцкий в интервью изданию Telegraf.

По его словам, война кардинально изменила миграционные настроения украинцев. Если в 2021 году за границу собирались выехать 35% населения, то в сентябре 2022-го таких было лишь 9%. Однако сейчас, на фоне затяжной войны, доля желающих снова растет. Только в первый год полномасштабного вторжения украинцы вывезли за рубеж 35 миллиардов долларов.

В странах ЕС украинские трудовые мигранты уже приносят бюджету больше налогов, чем получают социальной помощи.

"Война сработала как триггер, и с начала широкомасштабного вторжения выехали все желающие", – поясняет эксперт.

Тем временем украинские работодатели вынуждены повышать оплату труда. За 2020–2024 годы зарплаты росли в среднем на 7,5% выше уровня инфляции. Для сравнения, в Польше надбавки составили лишь 2,6%, а в Германии их практически не было. Но даже рост зарплат не решает главной проблемы – отсутствия иммиграционной политики. Украина не создала условий для привлечения рабочей силы из-за рубежа, и бизнесу приходится конкурировать за ограниченный ресурс внутри страны.

По расчетам Гайдуцкого, если война продолжится, Украине придется ежегодно привлекать около 500 тысяч иностранцев, чтобы покрыть потребности армии, государственного сектора, бизнеса и внутреннего рынка. Он приводит в пример армию США, где почти половина военных – мигранты или представители диаспор.

Особенно остро кризис ощущается в сфере услуг, которая формирует более 70% ВВП страны. Здесь требуются тысячи работников, но найти их становится все сложнее. Частично проблему решает автоматизация: например, сеть АТБ сократила число сотрудников на 30% благодаря кассам самообслуживания. Однако в медицине или охране автоматизация не способна заменить людей.

При этом массовая эмиграция украинцев имеет и позитивные стороны: сокращаются расходы бюджета на социальную поддержку, часть людей возвращается с новым опытом и капиталом, а заработанные за границей средства могут стать базой для будущих инвестиций.

Напомним, работодатели в Украине испытывают нехватку водителей, швей, электриков и слесарей.

Инфляция в Украине тормозит рост реальных зарплат. Предложений вакансий стало больше, количество резюме в розничной торговле и телекоммуникациях увеличилось на 82%.