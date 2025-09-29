Сотням закладів у Києві загрожує закриття: чи вплинув на це дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 років

Власники ресторанів скаржаться на масовий виїзд за кордон 18-22-річних чоловіків після дозволу Кабміну. Втім ресторатори зазначають, що десятки, або й сотні ресторанів у Києві закриються не через брак кадрів, а через структурні економічні проблеми.

В українському ресторанному бізнесі найближчим часом готуються до невідворотної кризи, яка призведе до масового закриття закладів, пише 29 вересня "Економічна правда". Попри відтік 20-30% офіціантів і кухарів 18-22 років після дозволу Кабінету міністрів України на виїзд за кордон для цієї вікової категорії, за прогнозами рестораторів, причиною кризи стане падіння відвідуваності закладів.

"Від нас пішло вже п’ятеро людей після рішення уряду дозволити виїжджати за кордон чоловікам віком 18-22 роки", — розповів виданню співзасновник київських закладів "Завертайло" і Honey Станіслав Завертайло.

Він зазначив, що молоді співробітники закладів громадського харчування все більше звільняються після постанови Кабміну про дозвіл на виїзд за кордон. Ресторатори прогнозують відтік близько 20-30% персоналу віком від 18 до 22 років.

При цьому спровокувати кризу та масові закриття може те, що листопад для кафе й ресторанів традиційно є найменш дохідним місяцем. За прогнозами рестораторів, причиною майбутньої кризи в цій галузі бізнесу буде не нестача кухарів й офіціантів, а падіння відвідуваності та структурні економічні негаразди.

Сотні ресторанів у Києві можуть закритися

Ресторатор Алекс Купер передбачає, що лише у Києві закриються до 20-30% закладів — тобто сотні ресторанів.

"Помруть формати, які вже і так давно мали померти, просто вони бовтались в низькій прибутковості", — пояснив він.

На думку Купера, різкий "хлопок", коли закриється одразу багато закладів, відбудеться у листопаді, коли згорнуться літні майданчики, звільниться частина людей, а відвідувачів стане менше.

Станіслав Завертайло зазначив, що період з листопада по січень завжди був найгіршим по прибутковості, а війна посилила цю тенденцію, тож сезонні коливання стали критичними спалахами. Він додав, що платоспроможність населення падає на тлі зростання цін, тож люди менше відвідують ресторани та кав'ярні.

"Очікую багато випробувань. Частина закладів закриються, частина будуть триматись "на вольових". Тобто, це буде історія не про бізнес, а про "триматись", — вважає Завертайло.

Зі свого боку CEO та співзасновник української компанії з автоматизації закладів Poster Родіон Єрошек повідомив, що поки не спостерігає масових закриттів кав'ярень, кафе та ресторанів, а кількість чинних закладів і тих, які готуються відкритися, перебуває в межах середніх значень. Він також зазначив, що для ресторанного ринку в останні роки кожна зима ставала "стрес-тестом", оскільки до традиційного падіння відвідуваності після новорічних свят додалися блекаути, посилення обстрілів і відтік працівників.

Аналітика компанії з автоматизації закладів Poster свідчить, що з січня по серпень 2025 року заклади в Україні відвідали на 8,5% менше гостей, ніж за аналогічні місяці попереднього року.

Відвідуваність кафе і ресторанів з січня по серпень 2025 року Фото: Економічна правда

При цьому середній чек збільшився на 16,5%, однак через падіння кількості відвідувачів дохід закладів ресторанного бізнесу зріс в середньому на 6,5%, тоді як інфляція склала 6%.

"Тобто виручка в ресторанному бізнесі наздогнала інфляцію, при тому, що певні ціни в галузі зростають швидше, ніж офіційна інфляція", — зазначив Родіон Єрошек.

Виручка у ресторанному бізнесі з січня по серпень 2025 року Фото: Економічна правда

Виїзд за кордон 18-22: що відомо про рішення Кабміну

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 27 серпня опублікував постанову, яка дозволяє чоловікам від 18 до 22 років включно виїжджати за кордон.

Співвласник львівської ресторанної групи FAMI Валерій Созановський розповідав NV Бізнес, що після дозволу на виїзд чоловіків за кордон звільнилися 12 співробітників 18-22 років. У холдингу !FEST звільнилися 22 хлопці.

Ольга Купець з Київської школи економіки розповідала hromadske дозвіл на виїзд українцям 18-22 років може негативно вплинути на демографічну ситуацію в Україні.