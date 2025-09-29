Сотням заведений в Киеве грозит закрытие: повлияло ли на это разрешение на выезд мужчин 18-22 лет

Владельцы ресторанов жалуются на массовый выезд за границу 18-22-летних мужчин после разрешения Кабмина. Впрочем, рестораторы отмечают, что десятки или сотни ресторанов в Киеве закроются не из-за нехватки кадров, а из-за структурных экономических проблем.

В украинском ресторанном бизнесе в ближайшее время готовятся к неотвратимому кризису, который приведет к массовому закрытию заведений, пишет 29 сентября "Экономическая правда". Несмотря на отток 20-30% официантов и поваров 18-22 лет после разрешения Кабинета министров Украины на выезд за границу для этой возрастной категории, по прогнозам рестораторов, причиной кризиса станет падение посещаемости заведений.

"От нас ушло уже пять человек после решения правительства разрешить выезжать за границу мужчинам в возрасте 18-22 года", — рассказал изданию соучредитель киевских заведений "Завертайло" и Honey Станислав Завертайло.

Он отметил, что молодые сотрудники заведений общественного питания все больше увольняются после постановления Кабмина о разрешении на выезд за границу. Рестораторы прогнозируют отток около 20-30% персонала в возрасте от 18 до 22 лет.

При этом спровоцировать кризис и массовые закрытия может то, что ноябрь для кафе и ресторанов традиционно является наименее доходным месяцем. По прогнозам рестораторов, причиной будущего кризиса в этой отрасли бизнеса будет не нехватка поваров и официантов, а падение посещаемости и структурные экономические проблемы.

Сотни ресторанов в Киеве могут закрыться

Ресторатор Алекс Купер предполагает, что только в Киеве закроются до 20-30% заведений — то есть сотни ресторанов.

"Умрут форматы, которые уже и так давно должны были умереть, просто они болтались в низкой доходности", — пояснил он.

По мнению Купера, резкий "хлопок", когда закроется сразу много заведений, произойдет в ноябре, когда свернутся летние площадки, освободится часть людей, а посетителей станет меньше.

Станислав Завертайло отметил, что период с ноября по январь всегда был худшим по доходности, а война усилила эту тенденцию, поэтому сезонные колебания стали критическими вспышками. Он добавил, что платежеспособность населения падает на фоне роста цен, поэтому люди меньше посещают рестораны и кафе.

"Ожидаю много испытаний. Часть заведений закроются, часть будут держаться "на волевых". То есть, это будет история не о бизнесе, а о "держаться", — считает Завертайло.

В свою очередь CEO и соучредитель украинской компании по автоматизации заведений Poster Родион Ерошек сообщил, что пока не наблюдает массовых закрытий кофеен, кафе и ресторанов, а количество действующих заведений и тех, которые готовятся открыться, находится в пределах средних значений. Он также отметил, что для ресторанного рынка в последние годы каждая зима становилась "стресс-тестом", поскольку к традиционному падению посещаемости после новогодних праздников добавились блэкауты, усиление обстрелов и отток работников.

Аналитика компании по автоматизации заведений Poster свидетельствует, что с января по август 2025 года заведения в Украине посетили на 8,5% меньше гостей, чем за аналогичные месяцы предыдущего года.

Посещаемость кафе и ресторанов с января по август 2025 года Фото: Економічна правда

При этом средний чек увеличился на 16,5%, однако из-за падения количества посетителей доход заведений ресторанного бизнеса вырос в среднем на 6,5%, тогда как инфляция составила 6%.

"То есть выручка в ресторанном бизнесе догнала инфляцию, при том, что определенные цены в отрасли растут быстрее, чем официальная инфляция", — отметил Родион Ерошек.

Выручка в ресторанном бизнесе с января по август 2025 года Фото: Економічна правда

Выезд за границу 18-22: что известно о решении Кабмина

Напомним, Кабинет министров Украины 27 августа опубликовал постановление, которое позволяет мужчинам от 18 до 22 лет включительно выезжать за границу.

Совладелец львовской ресторанной группы FAMI Валерий Созановский рассказывал NV Бизнес, что после разрешения на выезд мужчин за границу уволились 12 сотрудников 18-22 лет. В холдинге !FEST уволились 22 парня.

Ольга Купец из Киевской школы экономики рассказывала hromadske разрешение на выезд украинцам 18-22 лет может негативно повлиять на демографическую ситуацию в Украине.