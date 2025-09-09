Молодежь уезжает: разрешение на выезд мужчин за границу бьет по украинскому бизнесу

После принятия правительственного постановления, разрешившего выезд мужчин в возрасте 18-22 лет за границу, в сфере обслуживания и розничной торговли начались массовые увольнения. Бизнес разрабатывает новые стратегии, чтобы удержать персонал.

Как сообщает NV Бизнес, Кабинет Министров 27 августа 2025 года обнародовал постановление, которое позволило мужчинам до 22 лет включительно пересекать государственную границу. Уже с первых дней после вступления в силу документа, компании почувствовали отток молодых работников.

Выезд мужчин за границу — рестораны первыми почувствовали кадровые потери

"У нас уже уволились 12 человек со дня, когда разрешили выезд за границу еще и ребятам 18-22 лет", — рассказал совладелец львовской ресторанной группы FAMI Валерий Созановский. По его словам, речь идет об официантах, бариста и поварах.

В холдинге !FEST также фиксируют отток кадров.

"С 28 августа имеем уже 22 уволенных ребят", — отметил PR-директор компании Тарас Маселко. Он добавил: "С ними выезжают и женщины. Ребята аргументируют свое решение тем, что имеют теперь разрешение на пересечение границы и хотят попробовать себя в другой стране — возможно, вернутся".

Маселко уточнил, что для !FEST это не критично, ведь в компании работает 1350 человек, среди них 203 мужчины в возрасте 18-22 лет, преимущественно повара, бармены и официанты.

"Лотерейный билет" в Буковеле

Директор по развитию гостинично-ресторанного холдинга Cartel в Буковеле Валерий Поляков сообщил: "Сразу после постановления Кабмина из ресторанов компании ушло 20% от общего количества ребят 18-22 лет".

Он пояснил, что ситуация обострилась и из-за завершения летнего сезона.

"Те мужчины, кому оставалось две недели или полгода до 23-х лет, говорят: "У меня есть лотерейный билет и я им воспользуюсь". Мы всегда увольняли часть людей в сентябре, поэтому сокращение персонала частично нам на руку, но глобально — это пугает", — добавил Поляков.

Другие рестораторы: ситуация разнится

Владелица ресторанной сети Gastrofamily Елена Борисова заявила: "Не могу сказать, что у нас больше увольнений, чем в прошлом году — пока ситуация держится на том же уровне: кто-то уезжает, а кто-то — остается в Украине".

Совладелец сети ресторанов La Famiglia Михаил Бейлин отметил, что не почувствовал значительного влияния послаблений.

В то же время совладелец заведений Honey и "Завертайло" Станислав Завертайло заявил: "Уже есть проблема с персоналом, и я прогнозирую, что дальше будет хуже".

Выезд мужчин за границу — ритейл тоже недосчитывается персонала

В пресс-службе АТБ-маркета сообщили: "Уволились или предупредили о таком шаге около 25% от всего количества мужчин в возрасте 18-22 лет". В компании отмечают, что они в основном работали охранниками и грузчиками.

В "Сильпо" масштабы оттока меньше.

"Компания фиксирует заметный рост увольнений, но пока он не превышает 3% от количества работников 18-22 лет", — говорится в сообщении пресс-службы.

CEO Фокстрота Алексей Зозуля подтвердил проблему: "У нас есть такая проблема, но не хотел бы называть их количество". Он уточнил: "В целом это — торговый персонал и грузчики".

Выезд мужчин за границу — что говорят эксперты о возможном массовом оттоке кадров

Руководитель одной из украинских компаний по подбору персонала, который согласился на анонимность, подчеркнул: "Выезд 18-22-летних мужчин — это эмоциональное решение и не массовое явление. Например, в банковской сфере, химической и металлургической промышленности такого эффекта нет".

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко добавил: "Статистику по возрасту мы не ведем, но существенного увеличения пассажиропотока эта категория не вызвала".

Как бизнес пытается удержать кадры

"Компания делает так, чтобы трудоустройство у нас было еще более привлекательным, чем сейчас", — рассказал директор по развитию гостинично-ресторанного холдинга Cartel в Буковеле Валерий Поляков. По его словам, в Cartel разрабатывают программы стажировки, предоставляют жилье и повышают зарплаты.

Впрочем, эксперт по рынку труда отметил: "Мужчину в возрасте 18-22 лет не удержит повышенная заработная плата, социальный пакет или карьерная перспектива, потому что решение на выезд за границу принимается под влиянием страха".

CEO Фокстрота Алексей Зозуля видит решение в работе с молодежью: "Компания работает с подростками, чтобы привлечь их на будущую работу. Нужно убедить людей, что здесь надежнее оставаться, чем уезжать за границу".

В пресс-службе АТБ-маркета признают: "Проблему решать сложно. И если на должность охранников можно нанимать женщин, то заменить, например, грузчиков труднее".

Напомним, как сообщал Фокус, правительственное постановление от 27 августа 2025 года разрешило мужчинам в возрасте 18-22 лет выезжать за границу. Это решение уже создает серьезные вызовы для украинского бизнеса, прежде всего в сфере обслуживания и розничной торговли.

Фокус также писал, что несмотря на разрешение правительства выезжать за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, снижение мобилизационного возраста не рассматривается.