Выезд мужчин за границу: у Зеленского рассказали, будет ли снижение мобилизационного возраста

Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, но снижение мобилизационного возраста пока не рассматривается. Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса объяснил, что это решение направлено на защиту молодежи и долгосрочную перспективу для Украины.

В интервью изданию "Суспільне" Павел Палис объяснил, что новая норма помогает избежать ситуаций, когда родители отправляют 16-летних детей за границу из-за опасений возможного призыва. Он подчеркнул, что снижение мобилизационного возраста не планируется.

"При понимании тяжести общей ситуации на линии соприкосновения, на данный момент этот вопрос не на столе — я имею в виду, снижение мобилизационного возраста", — добавил Палиса.

О влиянии этого решения на программу привлечения добровольцев в возрасте 18-24 года, заместитель руководителя Офиса президента ответил, что важным является обеспечение свободы выбора и создание условий, которые делают государственную программу привлекательной и конкурентоспособной по сравнению с другими вариантами.

"Выбор важен. Свобода выбора важна. А в плане привлечения мы должны составить такие условия, которые обеспечат конкурентоспособность и преимущество этого над другими вариантами", — пояснил он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что частичное открытие границы для молодежи не привело к массовым выездам и не повлияло на обороноспособность. По его словам, правительственная норма имеет целью сохранить подростков в Украине, а также обеспечить окончание ими школ и высших учебных заведений, потому что ранний выезд повышает риск того, что они не вернутся.

Кроме этого, президент добавил, что статистика пребывания учащихся и студентов в стране ухудшается, и родители, отправляя детей за границу до окончания обучения, ослабляют их связь с Украиной.

Также Фокус писал, что в первый день действия постановления Кабмина о разрешении выезда за границу для мужчин 18-22 лет на пунктах пропуска собрались желающие воспользоваться новым правом. Молодежь объясняла свое желание разными мотивами: кто-то планировал увидеть родных, кто-то хотел посетить другие страны, а некоторые просто проверяли, действительно ли работает решение правительства.