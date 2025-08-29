Выезд мужчин из Украины: Зеленский объяснил, почему частично открыли границу (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что массовый выезд мужчин за границу в возрасте 18-22 лет не наблюдается. Тем временем в соцсетях очевидцы публикуют огромные очереди желающих покинуть страну возле КПП на границе с Польшей.

Украинцев нужно возвращать из других стран, чтобы они учились на родине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге 29 августа.

Зеленский считает, что подростки должны заканчивать школы в Украине

"Мы не видим никаких массовых выездов. Есть аналитика… Мы верим, что большой процент вернется после войны, но для этого нужно работать", — сказал он.

Стоит заметить, что после решения правительства в соцсетях появились видео с КПП на границе с Польшей. Очевидцы фиксировали огромные очереди желающих выехать из Украины после открытия границы для парней от 18 до 22 лет.

По мнению Зеленского, если подростки не будут заканчивать школы в Украине, риски того, что они не вернутся на родину весьма высокие.

Решение правительства о разрешении на выезд мужчинам данной возрастной категории, как говорит глава государства, не повлияло на обороноспособность страны. Его смысл — сделать так, чтобы как можно больше украинских подростков заканчивали школы и ВУЗы в Украине.

В то же время статистика по пребыванию в Украине учеников и студентов постоянно ухудшается.

"У нас мальчиков, которые заканчивают школы, становится все меньше и меньше. Был широкий круг консультаций, прежде всего с военными и педагогами. Нам очень нужно, если мы хотим сохранить мальчиков в Украине, чтобы они здесь окончили школу", — продолжил он.

Однако родители начинают их вывозить еще до окончания школы, что очень плохо. Именно в это время они теряют связь с Украиной, считает Зеленский.

ВС РФ стоят под Запорожьем: что еще сказал Зеленский

В предыдущем материале Фокус изложил другие ключевые аспекты из заявления Владимира Зеленского на пресс-конференции. В частности, российские оккупанты концентрируют силы на Покровском направлении и могут пойти в наступление.

Сейчас группировка ВС РФ оценивается до 100 тысяч, но украинское военное руководство в курсе намерений и контролирует ситуацию. В Харьковской и Донецкой областях, по словам президента, войскам РФ "непросто", а в Сумской области ВСУ "потихоньку вытесняют врага". Также прослеживается накопление россиян под Запорожьем.

Переговорный процесс продолжается, сейчас Киев работает со странами Глобального Юга. Эти государства рассматривают как площадки для двусторонней или трехсторонней встречи на уровне лидеров.

Зеленский уверен, что большая война в Украине все равно закончится и российский президент Владимир Путин никуда от этого не денется, несмотря на поиски причин.

"Нет денацификации, нелегитимность власти и так далее". Эти причины "ни о чем", никто в мире их не поддерживает. Россияне в любом случае агрессоры, они виноваты в этой войне, а значит должны ее закончить", — заключил он.

Напомним, нардеп от фракции "Слуга Народа" Олег Дунда считает, что выехавшие за границу украинцы и пребывающие длительное время в другой стране теряют "политическое украинство".

Кабинет министров Украины 26 августа разрешил мужчинам до 22 лет выезжать из страны. Власти полагают, что это поможет сохранить связи украинцев с родиной.