"Мертва зона": Зеленський різко відповів на ідею створення "буфера" для росіян (відео)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія готується до наступу на Покровському напрямку та накопичила "достатньо велике" угруповання у Запорізькій області. Він наголосив, що Україні "буферна зона" не потрібна, адже така вже є.

"Я це чув неодноразово від європейців і американців. Я просто як друзям спробував пояснити колегам, деяким — деякі, до речі, дуже все це правильно розуміють. Тільки ті, хто не розуміє, в якому технологічному стані сьогодні відбувається війна, пропонують буферну зону в 40, 50 60, я навіть чув пропозицію щодо 100 кілометрів", — зазначив Зеленський під час брифінгу 29 серпня, який транслює "Суспільне".

Він наголосив, що сьогодні важку зброю сторін вже відділяють понад 10 кілометрів, бо все вражається дронами.

"Ця буферна зона — я її називаю "мертва зона", хтось називає "сіра зона" — вона вже існує. Не треба затягувати час, не треба вестись на всякі пункти, додаткові умови від Росії або ще від якихось фантазерів", — заявив президент.

Він запевнив, що якщо Росія хоче мати більшу відстань, її війська можуть відійти вглиб тимчасово окупованих територій.

"Нам для цього нічого не потрібно. Дрони все випалюють. Якщо сторони дадуть командам дронів випалювати все на 20 кілометрів, буде на 20 кілометрів, якщо на 40 — буде на 40. Відповідна зброя у команд є. Тобто нічого нікуди відтягувати не треба, воно все вже давно відтягнуте", — зауважив Зеленський.

Він підкреслив, що на передньому краї ЗС РФ броньована техніка відсутня, бо окупанти її втрачають і вдень, і вночі. Розмови про створення "буфера" були актуальні у 2014 році, коли були інші технології й процеси. Однак українці також добре пам’ятають, чим відведення військ закінчилося.

Лідер окремо прокоментував ситуацію на фронті. З його слів, концентрація ворожих сил на Покровському напрямку — до 100 тисяч. Ворог готує наступ, але Україна про це знає і контролює ситуацію. У Харківській і Донецькій областях Сили оборони проводять активні дії, і там росіянам "непросто". На Сумщині захисники "потихеньку" витісняють ворога. На Запоріжжі РФ накопичує десантні сили, і це угруповання — "достатньо велике".

Що стосується переговорного процесу, нині українська делегація працює з Глобальним Півднем, ці країни допомагали з обмінами полоненими та поверненням дітей. Ці ж країни розглядають як майданчики для двосторонньої або тристоронньої зустрічі на рівні лідерів. Наступного тижня буде європейський трек.

Інші заяви Зеленського:

Ключові аспекти для України, що стосується гарантій безпеки: особовий склад і зброя для армії, об’єднання з партнерами за зразком НАТО, санкції та російські активи. Також економічною гарантією буде членство у Євросоюзі.

Європа не відмовляється від України через позицію США, але від цього залежить її впевненість. Отримуючи сигнал від Вашингтону, країни дають більше. Нині Україна має "достатньо сильну" підтримку від партнерів.

Сигнали з Москви про новий рівень переговорів, але не між президентами, а між високопосадовцями — це відтермінування. Росіяни намагаються показати США, що вони конструктивні, хоча це не так. Москва намагається відкласти санкції та реакцію Вашингтона. Постачання 3000 ракет після обстрілу України — це тиск.

Україна прагне вторинних санкцій проти Росії, але партнери поки вагаються. "Тіньовий флот" також не дотиснутий.

До зустрічі на Алясці було більше шансів на тристоронню зустріч.

Зараз росіяни паралельно думають, як провести зустріч на рівні лідерів, і роблять усе, щоб цього не відбулося. Радикалізовано суспільство у РФ не бачить сенсу у таких переговорах.

Бажання закінчувати війну у Кремлі немає. "Обличчя вони вже втратили", а збитків для економіки росіяни поки не відчувають.

"Війна все одно закінчиться. Він (Путін — ред.) нікуди не дінеться. Можна ще знаходити причини — не зараз, немає денацифікації, нелегітимність влади тощо". Ці причини — "ні про що" і ніхто в світі їх не підтримує. Росіяни — в будь-якому разі агресори, і вони винні у цій війні, а отже й мають її закінчити.

Припинення вогню — це не довготривалий мир, але це крок вперед. Якщо усі будуть достатньо сильними, війну в Україні можна завершити.

Статистика вказує, що все менше хлопчиків закінчують школи в Україні, бо їх вивозять батьки. Якщо людина виїжджає за кордон ще до того, як стане дорослою, ризики її неповернення більші. Саме це підштовхнуло Київ до рішення про дозвіл на виїзд для молоді. Ідея у тому, щоб українці частіше закінчували школи й вступали в університети на батьківщині. Масового виїзду після ухвалення постанови Кабміну не спостерігають.

Була домовленість з президентом США Дональдом Трампом і європейськими лідерами, що Росія має дати відповідь щодо двосторонньої зустрічі впродовж двох-трьох тижнів. Два тижні будуть вже у понеділок. Україна про це нагадає партнерам.

Підтверджень і конкретики щодо іноземного контингенту немає. Однак є розуміння, які країни до цього готові, і серед них є "дуже неочікувані". В будь-якому разі буде діалог і суперечки.

"Ми не хочемо Будапештський меморандум. Ми не хочемо Мінські угоди. Ми хочемо документ, серйозний".

Є лише два шляхи припинення війни — військовий і дипломатичний. Росія не здатна окупувати Україну, а Україна не здатна відновити контроль над усіма територіями. "Не вистачає сил їм, не вистачає сил нам". Дипломатичний шлях — це менше вбивств і втрат, при цьому він швидший.

Нагадаємо, у Politico з посиланням на кількох європейських дипломатів повідомили, що на Заході розглядають ідею створення 40-кілометрової "буферної зони" між російською та українською сторонами.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан 28 серпня заявив, що РФ зменшила територіальні апетити щодо України. Тепер ворог хоче утримання лінії фронту на Запоріжжі та закріплення за собою приблизно 25–30% територій Донецької області.