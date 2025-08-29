"Мертвая зона": Зеленский резко ответил на идею создания "буфера" для россиян (видео)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовится к наступлению на Покровском направлении и накопила "достаточно большую" группировку в Запорожской области. Он подчеркнул, что Украине "буферная зона" не нужна, ведь такая уже есть.

"Я это слышал неоднократно от европейцев и американцев. Я просто как друзьям попытался объяснить коллегам, некоторым — некоторые, кстати, очень все это правильно понимают. Только те, кто не понимает, в каком технологическом состоянии сегодня происходит война, предлагают буферную зону в 40, 50 60, я даже слышал предложение по 100 километров", — отметил Зеленский во время брифинга 29 августа, который транслирует "Суспільне".

Он отметил, что сегодня тяжелое оружие сторон уже отделяют более 10 километров, потому что все поражается дронами.

"Эта буферная зона — я ее называю "мертвая зона", кто-то называет "серая зона" — она уже существует. Не надо затягивать время, не надо вестись на всякие пункты, дополнительные условия от России или еще от каких-то фантазеров", — заявил президент.

Он заверил, что если Россия хочет иметь большее расстояние, ее войска могут отойти вглубь временно оккупированных территорий.

"Нам для этого ничего не нужно. Дроны все выжигают. Если стороны дадут командам дронов выжигать все на 20 километров, будет на 20 километров, если на 40 — будет на 40. Соответствующее оружие у команд есть. То есть ничего никуда оттягивать не надо, оно все уже давно оттянуто", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что на переднем крае ВС РФ бронированная техника отсутствует, потому что оккупанты ее теряют и днем, и ночью. Разговоры о создании "буфера" были актуальны в 2014 году, когда были другие технологии и процессы. Однако украинцы также хорошо помнят, чем отвод войск закончился.

Лидер отдельно прокомментировал ситуацию на фронте. По его словам, концентрация вражеских сил на Покровском направлении — до 100 тысяч. Враг готовит наступление, но Украина об этом знает и контролирует ситуацию. В Харьковской и Донецкой областях Силы обороны проводят активные действия, и там россиянам "непросто". В Сумской области защитники "потихоньку" вытесняют врага. На Запорожье РФ накапливает десантные силы, и эта группировка — "достаточно большая".

Что касается переговорного процесса, сейчас украинская делегация работает с Глобальным Югом, эти страны помогали с обменами пленными и возвращением детей. Эти же страны рассматривают как площадки для двусторонней или трехсторонней встречи на уровне лидеров. На следующей неделе будет европейский трек.

Другие заявления Зеленского:

Ключевые аспекты для Украины, что касается гарантий безопасности: личный состав и оружие для армии, объединение с партнерами по образцу НАТО, санкции и российские активы. Также экономической гарантией будет членство в Евросоюзе.

Европа не отказывается от Украины из-за позиции США, но от этого зависит ее уверенность. Получая сигнал от Вашингтона, страны дают больше. Сейчас Украина имеет "достаточно сильную" поддержку от партнеров.

Сигналы из Москвы о новом уровне переговоров, но не между президентами, а между высокопоставленными чиновниками — это отсрочка. Россияне пытаются показать США, что они конструктивны, хотя это не так. Москва пытается отложить санкции и реакцию Вашингтона. Поставка 3000 ракет после обстрела Украины — это давление.

Украина стремится к вторичным санкциям против России, но партнеры пока колеблются. "Теневой флот" также не дожат.

До встречи на Аляске было больше шансов на трехстороннюю встречу.

Сейчас россияне параллельно думают, как провести встречу на уровне лидеров, и делают все, чтобы этого не произошло. Радикализированное общество в РФ не видит смысла в таких переговорах.

Желания заканчивать войну в Кремле нет. "Лицо они уже потеряли", а убытков для экономики россияне пока не чувствуют.

"Война все равно закончится. Он (Путин — ред.) никуда не денется. Можно еще находить причины — не сейчас, нет денацификации, нелегитимность власти и так далее". Эти причины — "ни о чем" и никто в мире их не поддерживает. Россияне — в любом случае агрессоры, и они виноваты в этой войне, а значит и должны ее закончить.

Прекращение огня — это не долговременный мир, но это шаг вперед. Если все будут достаточно сильными, войну в Украине можно завершить.

Статистика указывает, что все меньше мальчиков заканчивают школы в Украине, потому что их вывозят родители. Если человек выезжает за границу еще до того, как станет взрослым, риски его невозвращения больше. Именно это подтолкнуло Киев к решению о разрешении на выезд для молодежи. Идея в том, чтобы украинцы чаще заканчивали школы и поступали в университеты на родине. Массового выезда после принятия постановления Кабмина не наблюдается.

Была договоренность с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами, что Россия должна дать ответ по двусторонней встрече в течение двух-трех недель. Две недели будут уже в понедельник. Украина об этом напомнит партнерам.

Подтверждений и конкретики относительно иностранного контингента нет. Однако есть понимание, какие страны к этому готовы, и среди них есть "очень неожиданные". В любом случае будет диалог и споры.

"Мы не хотим Будапештский меморандум. Мы не хотим Минские соглашения. Мы хотим документ, серьезный".

Есть только два пути прекращения войны — военный и дипломатический. Россия не способна оккупировать Украину, а Украина не способна восстановить контроль над всеми территориями. "Не хватает сил им, не хватает сил нам". Дипломатический путь — это меньше убийств и потерь, при этом он более быстрый.

Напомним, в Politico со ссылкой на нескольких европейских дипломатов сообщили, что на Западе рассматривают идею создания 40-километровой "буферной зоны" между российской и украинской сторонами.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 28 августа заявил, что РФ уменьшила территориальные аппетиты в отношении Украины. Теперь враг хочет удержания линии фронта на Запорожье и закрепления за собой примерно 25-30% территорий Донецкой области.