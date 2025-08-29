Не настаивают на контроле над 4 областями: в Турции раскрыли новые территориальные условия Кремля

Новые требования Кремля по завершению российско-украинской войны уже не охватывают стремление контроля над всей территорией четырех областей Украины: теперь Россия хочет удержания линии фронта в Запорожье и закрепить за собой часть территорий Донецкой области.

Россия хочет удержания линии фронта в Запорожской области, а также закрепления за собой около 25-30% территорий Донецкой области. Об этом 28 августа заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в программе TGRT News "Gündem Özel" (Специальные новости), передает агентство РБК-Украина.

Чиновник отметил, что за последние несколько месяцев в вопросах урегулирования российско-украинской войны произошли определенные важные сдвиги. Политик также напомнил о третьем раунде мирных переговоров между Россией и Украиной, который состоялся в турецком Стамбуле.

"Мы надеемся на мир. Турция является ключевым игроком. Во время стамбульских раундов переговоров произошли изменения, и позже мы увидели, как эти вопросы всплыли на поверхность на Аляске", — цитирует его слова tgrthaber.com.

При этом он добавил, что ранее РФ хотела "полностью выяснить вопрос административных границ четырех областей" в Украине.

"Мы видим, что на Аляске были согласованы определенные принципы. Существует договоренность между россиянами и американцами (о возможности трехстороннего саммита между Путиным, Зеленским и Трампом)", — отметил Фидан.

Также политик добавил, что Кремль больше якобы не настаивает на контроле над этими регионами. Вместо этого Россия хочет удержания линии фронта на Запорожье и закрепления за собой 25-30% территорий Донецкой области.

По словам Фидана, такое изменение позиций Кремля создает определенные условия для будущего мирного урегулирования российско-украинской войны. Однако при этом перед обеими странами стоят нелегкие вызовы, особенно перед Украиной.

В то же время турецкий чиновник считает, что стратегическая потеря Донецкой области может осложнить оборону остального региона.

