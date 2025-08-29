Відмовилися від планів контролювати 4 області: у Туреччині розкрили нові територіальні умови Кремля

Нові вимоги Кремля щодо завершення російсько-української війни вже не охоплюють прагнення контролю над чотирма областями України: тепер йдеться лише про два регіони.

Росія хоче утримання лінії фронту у Запорізькій області, а також закріплення за собою близько 25–30% територій Донецької області. Про це 28 серпня заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в програмі TGRT News "Gündem Özel" (Спеціальні новини), передає агентство РБК-Україна.

Посадовець наголосив, що за останні кілька місяців у питаннях врегулювання російсько-української війни відбулися певні важливі зрушення. Політик також нагадав про третій раунд мирних переговорів між Росією та Україною, що відбувся у турецькому Стамбулі.

"Ми сподіваємося на мир. Туреччина є ключовим гравцем. Під час стамбульських раундів переговорів відбулися зміни, і пізніше ми побачили, як ці питання випливли на поверхню на Алясці", — цитує його слова tgrthaber.com.

При цьому він додав, що раніше РФ хотіла "повністю з'ясувати питання адміністративних кордонів чотирьох областей" в Україні.

"Ми бачимо, що на Алясці було узгоджено певні принципи. Існує домовленість між росіянами та американцями (щодо можливості тристороннього саміту між Путіним, Зеленським та Трампом)", — зазначив Фідан.

Також політик додав, що Кремль більше нібито не наполягає на контролі над цими регіонами. Натомість Росія хоче утримання лінії фронту на Запоріжжі та закріплення за собою 25-30% територій Донецької області.

За словами Фідана, така зміна позицій Кремля створює певні умови для майбутнього мирного врегулювання російсько-української війни. Однак при цьому перед обома країнами стоять нелегкі виклики, особливо перед Україною.

Водночас турецький посадовець вважає, що стратегічна втрата Донецької області може ускладнити оборону решти регіону.

