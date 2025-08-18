Компроміс щодо територій: Зеленському доведеться виконати "нереальні вимоги" Трампа, — FT

Володимир Зеленський раніше чітко позначав "червону лінію": Росія не отримає території, що перебувають під контролем України. Очевидно, на зустрічі з Дональдом Трампом 18 серпня йому доведеться переглянути точку зору.

Питання українських територій буде ще гострішим: Зеленський намагатиметься встановити "продуктивний процес мирного врегулювання". Про це високопоставлений український чиновник повідомив британській газеті Financial Times.

Зеленський готовий на "прийнятний компроміс" щодо нинішньої лінії фронту, який могли б прийняти українці. Ймовірно, йому доведеться виконати нереальні вимоги — вивести війська з Донецької та Луганської областей, зазначає джерело.

Однак раніше Зеленський чітко позначив свою "червону лінію": він не віддасть президенту РФ Володимиру Путіну території, що перебувають під контролем України.

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор вважає, що Зеленському "було б корисно спокійно, але прямо" заявити Трампу, що Україна і далі захищатиметься від російської агресії.

"Потрібно подякувати Трампу за підтримку гарантій безпеки для України в рамках коаліції охочих і ясно дати зрозуміти, що Україна і далі оборонятиметься. У неї немає іншого вибору", — вважає він.

Кілька чинних і колишніх чиновників зі США та України налаштовані більш песимістично з приводу зустрічі 18 серпня у Вашингтоні. Зеленському буде складно змінити настрій американців.

Інші співрозмовники FT кажуть, що будь-яке врегулювання не має заохочувати Росію за її агресію. Підживлення російських військових амбіцій лише посилить її апетит до нових завоювань.

Високопоставлений співробітник українських служб безпеки заявив, що саме з цієї причини будь-яка угода "має коштувати паперу, на якому вона написана".

"Договори працюють тільки тоді, коли вони підкріплені реальною силою, наприклад, армією НАТО. Відносини з Росією будуються виключно на силі", — заявив чиновник.

Нагадаємо, увечері 18 серпня відбудеться зустріч Зеленського і Трампа. До Вашингтона також прибули європейські лідери.

Дональд Трамп напередодні зустрічі зазначав, що Зеленський може "майже миттєво зупинити війну", якщо Україна відмовиться від вступу до НАТО і визнає Крим російським.