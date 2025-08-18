Компромисс по территориям: Зеленскому придется выполнить "нереальные требования" Трампа, – FT

Владимир Зеленский ранее четко обозначал "красную линию": Россия не получит территории, находящиеся под контролем Украины. Очевидно, на встрече с Дональдом Трампом 18 августа ему придется пересмотреть точку зрения.

Related video

Вопрос украинских территорий будет еще более острым: Зеленский постарается установить "продуктивный процесс мирного урегулирования". Об этом высокопоставленный украинский чиновник сообщил британской газете Financial Times.

Зеленский готов на "приемлемый компромисс" по нынешней линии фронта, который могли бы принять украинцы. Вероятно, ему придется выполнить нереальные требования — вывести войска из Донецкой и Луганской областей, отмечает источник.

Однако ранее Зеленский четко обозначил свою "красную линию": он не отдаст президенту РФ Владимиру Путину территории, находящиеся под контролем Украины.

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор считает, что Зеленскому "было бы полезно спокойно, но прямо" заявить Трампу, что Украина продолжит защищаться от российской агрессии.

"Нужно поблагодарить Трампа за поддержку гарантий безопасности для Украины в рамках коалиции желающих и ясно дать понять, что Украина продолжит обороняться. У нее нет другого выбора", — полагает он.

Несколько действующих и бывших чиновников из США и Украины настроены более пессимистично по поводу встречи 18 августа в Вашингтоне. Зеленскому будет сложно изменить настрой американцев.

Другие собеседники FT говорят, что любое урегулирование не должно поощрять Россию за ее агрессию. Подпитка российских военных амбиций лишь усилит ее аппетит к новым завоеваниям.

Высокопоставленный сотрудник украинских служб безопасности заявил, что именно по этой причине любая сделка "должна стоить бумаги, на которой она написана".

"Договоры работают только тогда, когда они подкреплены реальной силой, например, армией НАТО. Отношения с Россией строятся исключительно на силе", — заявил чиновник.

Напомним, вечером 18 августа пройдет встреча Зеленского и Трампа. В Вашингтон также прибыли европейские лидеры.

Дональд Трамп накануне встречи отмечал, что Зеленский может "почти мгновенно остановить войну", если Украина откажется от вступления в НАТО и признает Крым российским.