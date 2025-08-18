Без Крыма и НАТО: Зеленский может "почти мгновенно остановить войну", — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский "может почти мгновенно" остановить российско-украинскую войну и назвал условия, при которых это возможно. При этом американский президент подчеркнул, что некоторые вещи "никогда не меняются".

Дональд Трамп также добавил, что Владимир Зеленский может продолжать войну с Россией, "если захочет". Об этом американский президент написал на своей странице в соцсети Truth Social.

"Президент Украины Зеленский может почти мгновенно закончить войну с Россией, если захочет, или же продолжать борьбу", — написал Трамп.

По его словам, это может произойти при условии от вступления от Украины в НАТО, а также фактического признания оккупированного Крыма российским. В своей заметке Трамп также вспомнил об экс-президенте США Бараке Обаме: он утверждает, что тот "отдал" Крым России "без единого выстрела".

"Вспомните, как все начиналось. Нельзя вернуть Крым, который отдал Обама (12 лет назад, без единого выстрела!), и НЕЛЬЗЯ ВСТУПАТЬ В НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!!!", — добавил американский президент.

Также Дональд Трамп объявил, что 18 августа будет "большой день". Стоит отметить, что именно в этот день запланирован визит Владимира Зеленского и европейских лидеров в Вашингтон, где должны состояться встречи с президентом США.

"Завтра большой день в Белом доме. Еще никогда не было столько европейских лидеров одновременно. Для меня большая честь принимать их", — добавил президент США.

Встреча Зеленского и Трампа: что известно

После встречи Трампа с Путиным на Аляске президент США и Владимир Зеленский договорились о встрече в Белом доме. В ходе визита Зеленского лидеры должны обсудить предложения РФ о прекращении огня, пытаясь найти компромиссы для заключения мирного соглашения.

Однако СМИ сообщают, что Трамп якобы согласился на условия, которые выставил Путин для прекращения огня. Так, 17 августа Fox News сообщило, что президент США выразил поддержку по предложению Путина взять полный контроль над Донбассом и заморозить линию фронта в других областях Украины.

Напомним, 17 августа издание Politico сообщило, что европейские лидеры будут сопровождать Зеленского во время визита в США.

Также 16 августа издание Axios информировало, что Трамп назвал дату трехсторонней встречи с участием Зеленского, Путина и Трампа.