"Мало что объединяет": нардеп заявил, что беженцы потеряют право политически считаться украинцами (видео)

Народный депутат от фракции "Слуга Народа" Олег Дунда заявил, что граждане, которые выехали за границу и в течение длительного времени не возвращаются в Украину, потеряют "политическое украинство" и не смогут быть кандидатами на выборах. По его словам, если человек три года не живет в государстве, ему будет сложно понять его внутренние процессы.

Беженцы из Украины, которые живут за границей более 6 месяцев, с точки зрения законодательства теряют право быть избранными, сказал депутат Верховной Рады, член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Олег Дунда в интервью "Телеграфу". По его словам, такие люди не смогут претендовать на должность президента, народного депутата и т.д.

Он добавил, что украинец, который длительное время живет не на родной земле, начинает выпадать из украинского информационного поля, и ему будет трудно понять, какими проблемами живет государство и как их можно решать.

"Большая проблема связана с тем, что наши люди имеют хорошие способности, навыки ассимилироваться. Пускают корни очень быстро, начинают заниматься чем-то, открывают бизнес, очень быстро ассимилируются в этом обществе, и становятся "французами" де-факто, французами украинского происхождения. Так же есть поляки украинского происхождения", — отметил Олег Дунда.

По мнению нардепа, в памяти украинцев, которые выехали в начале полномасштабного вторжения РФ, осталась Украина образца 2022 года, но общество стремительно меняется, и с каждым годом этот разрыв будет расширяться. Дунда привел пример украинской диаспоры в Канаде, которые во время визита в Украину удивляются, что она оказалась не такой, какой они ее себе представляли.

"И мало что нас объединяет, кроме знания украинского языка, и возможно, украинской истории. С точки зрения политического сознания мы абсолютно разные", — пояснил парламентарий.

Напомним, 26 августа Кабинет министров Украины принял постановление, которое позволяет мужчинам до 22 лет выезжать за границу.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко утром 28 августа рассказал, что за границу по новым правилам уже выехали первые мужчины. Он также пояснил, что для выезда молодым людям от 18 до 22 лет включительно необходим загранпаспорт и военно-учетный документ в бумажном или электронном формате.