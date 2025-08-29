"Мало що об'єднує": нардеп заявив, що біженці втратять право політично вважатися українцями (відео)

Народний депутат від фракції "Слуга Народу" Олег Дунда заявив, що громадяни, які виїхали за кордон і протягом тривалого часу не повертаються до України, втратять "політичне українство" та не зможуть бути кандидатами на виборах. За його словами, якщо людина три роки не живе в державі, їй буде складно зрозуміти її внутрішні процеси.

Біженці з України, які живуть за кордоном понад 6 місяців, з погляду законодавства втрачають право бути обраними, сказав депутат Верховної Ради, член комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олег Дунда в інтерв'ю "Телеграфу". За його словами, такі люди не зможуть претендувати на посаду президента, народного депутата тощо.

Нардеп Олег Дунда пояснив свої слова про втрату біженцями "політичного українства". На відео з 48:50.

Він додав, що українець, який тривалий час живе не на рідній землі, починає випадати з українського інформаційного поля, і йому буде важко зрозуміти, якими проблемами живе держава та як їх можна розв'язувати.

"Велика проблема пов'язана з тим, що наші люди мають гарні здібності, навички асимілюватися. Пускають коріння дуже швидко, починають займатися чимось, відкривають бізнес, дуже швидко асимілюються в цьому суспільстві, і стають "французами" де-факто, французами українського походження. Так само є поляки українського походження", — зазначив Олег Дунда.

На думку нардепа, в пам'яті українців, які виїхали на початку повномасштабного вторгнення РФ, лишилася Україна зразка 2022 року, але суспільство стрімко змінюється, і з кожним роком цей розрив розширюватиметься. Дунда навів приклад української діаспори в Канаді, які під час візиту до України дивуються, що вона виявилася не такою, якою вони її собі уявляли.

"І мало що нас об'єднує, окрім знання української мови, і можливо, української історії. З погляду політичної свідомості ми абсолютно різні", — пояснив парламентар.

Нагадаємо, 26 серпня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє чоловікам до 22 років виїжджати за кордон.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко вранці 28 серпня розповів, що за кордон за новими правилами вже виїхали перші чоловіки. Він також пояснив, що для виїзду молодим людям від 18 до 22 років включно необхідний закордонний паспорт і військово-обліковий документ у паперовому чи електронному форматі.