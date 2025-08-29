Виїзд чоловіків з України: Зеленський пояснив, чому частково відкрили кордон (відео)

Президент України Володимир Зеленський вважає, що масового виїзду чоловіків за кордон у віці 18-22 років не спостерігається. Тим часом у соцмережах очевидці публікують величезні черги охочих покинути країну біля КПП на кордоні з Польщею.

Українців потрібно повертати з інших країн, щоб вони навчалися на батьківщині. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу 29 серпня.

Зеленський вважає, що підлітки повинні закінчувати школи в Україні

"Ми не бачимо ніяких масових виїздів. Є аналітика... Ми віримо, що великий відсоток повернеться після війни, але для цього потрібно працювати", — сказав він.

Варто зауважити, що після рішення уряду в соцмережах з'явилися відео з КПП на кордоні з Польщею. Очевидці фіксували величезні черги охочих виїхати з України після відкриття кордону для хлопців від 18 до 22 років.

На думку Зеленського, якщо підлітки не закінчуватимуть школи в Україні, ризики того, що вони не повернуться на батьківщину, дуже високі.

Рішення уряду про дозвіл на виїзд чоловікам цієї вікової категорії, як каже глава держави, не вплинуло на обороноздатність країни. Його сенс — зробити так, щоб якомога більше українських підлітків закінчували школи і ВНЗ в Україні.

Водночас статистика щодо перебування в Україні учнів і студентів постійно погіршується.

"У нас хлопчиків, які закінчують школи, стає все менше і менше. Було широке коло консультацій, насамперед із військовими та педагогами. Нам дуже потрібно, якщо ми хочемо зберегти хлопчиків в Україні, щоб вони тут закінчили школу", — продовжив він.

Однак батьки починають їх вивозити ще до закінчення школи, що дуже погано. Саме в цей час вони втрачають зв'язок з Україною, вважає Зеленський.

Зараз угруповання ЗС РФ оцінюють до 100 тисяч, але українське військове керівництво в курсі намірів і контролює ситуацію. У Харківській і Донецькій областях, за словами президента, військам РФ "непросто", а в Сумській області ЗСУ "потихеньку витісняють ворога". Також простежується накопичення росіян під Запоріжжям.

Переговорний процес триває, зараз Київ працює з країнами Глобального Півдня. Ці держави розглядають як майданчики для двосторонньої або тристоронньої зустрічі на рівні лідерів.

Зеленський упевнений, що велика війна в Україні все одно закінчиться і російський президент Володимир Путін нікуди від цього не дінеться, незважаючи на пошуки причин.

"Немає денацифікації, нелегітимність влади тощо". Ці причини "ні про що", ніхто у світі їх не підтримує. Росіяни в будь-якому разі агресори, вони винні в цій війні, а значить повинні її закінчити", — підсумував він.

Нагадаємо, нардеп від фракції "Слуга Народу" Олег Дунда вважає, що українці, які виїхали за кордон і перебувають тривалий час в іншій країні, втрачають "політичне українство".

Кабінет міністрів України 26 серпня дозволив чоловікам до 22 років виїжджати з країни. Влада вважає, що це допоможе зберегти зв'язки українців із батьківщиною.