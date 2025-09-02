Виїзд чоловіків за кордон: у Зеленського розповіли, чи буде зниження мобілізаційного віку

Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років, але зниження мобілізаційного віку наразі не розглядається. Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса пояснив, що це рішення спрямоване на захист молоді та довгострокову перспективу для України.

У інтерв’ю виданню "Суспільне" Павло Паліс пояснив, що нова норма допомагає уникнути ситуацій, коли батьки відправляють 16-річних дітей за кордон через побоювання можливого призову. Він наголосив, що зниження мобілізаційного віку не планується.

"При розумінні важкості загальної ситуації на лінії зіткнення, на даний момент це питання не на столі – я маю на увазі, зниження мобілізаційного віку", – додав Паліса.

Щодо впливу цього рішення на програму залучення добровольців віком 18-24 роки, заступник керівника Офісу президента відповів, що важливим є забезпечення свободи вибору та створення умов, які роблять державну програму привабливою та конкурентоспроможною порівняно з іншими варіантами.

"Вибір важливий. Свобода вибору важлива. А в плані залучення ми повинні скласти такі умови, які забезпечать конкурентноздатність і перевагу цього над іншими варіантами", — пояснив він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський пояснив, що часткове відкриття кордону для молоді не призвело до масових виїздів і не вплинуло на обороноздатність. За його словами, урядова норма має на меті зберегти підлітків в Україні, а також забезпечити закінчення ними шкіл і закладів вищої освіти, бо ранній виїзд підвищує ризик того, що вони не повернуться.

Окрім цього, президент додав, що статистика перебування учнів і студентів у країні погіршується, і батьки, відправляючи дітей за кордон до закінчення навчання, послаблюють їхній зв’язок з Україною.

Також Фокус писав, що в перший день дії постанови Кабміну про дозвіл виїзду за кордон для чоловіків 18–22 років на пунктах пропуску зібралися охочі скористатися новим правом. Молодь пояснювала своє бажання різними мотивами: хтось планував побачити рідних, хтось хотів відвідати інші країни, а деякі просто перевіряли, чи справді працює рішення уряду.