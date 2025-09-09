Молодь їде: дозвіл на виїзд чоловіків за кордон б'є по українському бізнесу

Після ухвалення урядової постанови, яка дозволила виїзд чоловіків віком 18–22 років за кордон, у сфері обслуговування та роздрібної торгівлі почалися масові звільнення. Бізнес розробляє нові стратегії, щоб утримати персонал.

Related video

Як повідомляє NV Бізнес, Кабінет Міністрів 27 серпня 2025 року оприлюднив постанову, яка дозволила чоловікам до 22 років включно перетинати державний кордон. Уже з перших днів після набрання чинності документом, компанії відчули відтік молодих працівників.

Виїзд чоловіків за кордон — ресторани першими відчули кадрові втрати

"У нас вже звільнилися 12 людей з дня, відколи дозволили виїзд за кордон ще й хлопцям 18−22 років", – розповів співвласник львівської ресторанної групи FAMI Валерій Созановський. За його словами, йдеться про офіціантів, бариста та кухарів.

У холдингу !FEST також фіксують відтік кадрів.

"З 28 серпня маємо вже 22 звільнених хлопців", – зазначив PR-директор компанії Тарас Маселко. Він додав: "З ними виїздять і жінки. Хлопці аргументують своє рішення тим, що мають тепер дозвіл на перетин кордону і хочуть спробувати себе в іншій країні — можливо, повернуться".

Маселко уточнив, що для !FEST це не критично, адже у компанії працює 1350 людей, серед них 203 чоловіки віком 18–22 років, переважно кухарі, бармени та офіціанти.

"Лотерейний білет" у Буковелі

Директор з розвитку готельно-ресторанного холдингу Cartel у Буковелі Валерій Поляков повідомив: "Одразу після постанови Кабміну з ресторанів компанії пішло 20% від загальної кількості хлопців 18−22 років".

Він пояснив, що ситуація загострилася й через завершення літнього сезону.

"Ті чоловіки, кому залишалося два тижні чи півроку до 23-х років, кажуть: "У мене є лотерейний білет і я ним скористаюся". Ми завжди звільняли частину людей у вересні, тому скорочення персоналу частково нам на руку, але глобально — це лякає", – додав Поляков.

Інші ресторатори: ситуація різниться

Власниця ресторанної мережі Gastrofamily Олена Борисова заявила: "Не можу сказати, що у нас більше звільнень, ніж торік — поки ситуація тримається на тому ж рівні: хтось виїжджає, а хтось — залишається в Україні".

Співвласник мережі ресторанів La Famiglia Михайло Бейлін наголосив, що не відчув значного впливу послаблень.

Водночас співвласник закладів Honey і "Завертайло" Станіслав Завертайло заявив: "Вже є проблема з персоналом, і я прогнозую, що далі буде гірше".

Виїзд чоловіків за кордон — ритейл теж недораховується персоналу

У пресслужбі АТБ-маркету повідомили: "Звільнилися чи попередили про такий крок близько 25% від усієї кількості чоловіків у віці 18−22 років". У компанії наголошують, що вони здебільшого працювали охоронцями та вантажниками.

У "Сільпо" масштаби відтоку менші.

"Компанія фіксує помітне зростання звільнень, але наразі воно не перевищує 3% від кількості працівників 18−22 років", – йдеться у повідомленні пресслужби.

CEO Фокстроту Олексій Зозуля підтвердив проблему: "У нас є така проблема, але не хотів би називати їхню кількість". Він уточнив: "Загалом це — торговий персонал та вантажники".

Виїзд чоловіків за кордон — що кажуть експерти про можливий масовий відтік кадрів

Керівник однієї з українських компаній з підбору персоналу, який погодився на анонімність, підкреслив: "Виїзд 18−22-річних чоловіків — це емоційне рішення і не масове явище. Наприклад, у банківській сфері, хімічній та металургійній промисловості такого ефекту немає".

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко додав: "Статистику за віком ми не ведемо, але суттєвого збільшення пасажиропотоку ця категорія не спричинила".

Як бізнес намагається втримати кадри

"Компанія робить так, щоби працевлаштування у нас було ще привабливішим, ніж зараз", – розповів директор з розвитку готельно-ресторанного холдингу Cartel у Буковелі Валерій Поляков. За його словами, у Cartel розробляють програми стажування, надають житло та підвищують зарплати.

Втім, експерт із ринку праці наголосив: "Чоловіка у віці 18−22 років не втримає підвищена заробітна плата, соціальний пакет чи кар'єрна перспектива, бо рішення на виїзд за кордон приймається під впливом страху".

CEO Фокстроту Олексій Зозуля бачить вирішення у роботі з молоддю: "Компанія працює з підлітками, щоби залучити їх на майбутню роботу. Потрібно переконати людей, що тут надійніше залишатися, ніж їхати за кордон".

У пресслужбі АТБ-маркету визнають: "Проблему вирішувати складно. І якщо на посаду охоронців можна наймати жінок, то замінити, наприклад, вантажників важче".

Нагадаємо, як повідомляв Фокус, урядова постанова від 27 серпня 2025 року дозволила чоловікам віком 18–22 років виїжджати за кордон. Це рішення вже створює серйозні виклики для українського бізнесу, насамперед у сфері обслуговування та роздрібної торгівлі.

Фокус також писав, що попри дозвіл уряду виїжджати за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років, зниження мобілізаційного віку не розглядається.