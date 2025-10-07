"Если выживут": молодежь вступает в ряды ВСУ, чтобы после года службы уехать из страны, — нардеп

Народный депутат Роман Костенко рассказал, что многие 19-20-летние украинцы соглашаются на службу по краткосрочным "молодежным" контрактам, где предусмотрена возможность выезда за границу после года службы. По его словам, часть молодежи идет на фронт с мыслью "отслужить год и уехать, если выживут".

По информации, озвученной в эфире программы "Свобода Live", Костенко подчеркнул, что конституционная обязанность защиты государства является ключевой и что бюджет сейчас направляется преимущественно на оборонные нужды. Нардеп рассказал о случаях, когда 19-20-летние подписывали контракты формата "18-24", где, кроме годовой службы и зарплаты, был пункт о возможности выезда после отслуженного года — мотив, который побуждал молодежь заключать такие соглашения. Он отметил, что такие условия могли стать фактором, из-за которого часть молодежи поехала "отслужить год и уехать за границу, если выживут".

"Мои собратья сейчас на юге воюют, и среди них есть ребята по 19-20 лет. Многих из них смотивировали контракты на год, где, кроме зарплаты, была прописана возможность выезда за границу. Они честно пошли служить, отвоевать год и потом, возможно, уехать — если выживут. Но сейчас вопрос не в том, кто кому что должен, а в том, как сохранить государство. Потому что защита страны — это обязанность каждого", — подчеркнул Костенко.

Выезд молодежи за границу: как это влияет на экономику и оборону страны

Костенко также указал на проблему одновременной нагрузки на экономику и мобилизацию: часть кадров, которые могли бы работать в экономике и пополнять бюджет, выехала, что, по его мнению, ослабляет ресурсы государства для финансирования обороны. Он подчеркнул, что возвращение и мотивация людей должны решаться не в эфирах, а путем системного анализа и создания государственных механизмов (вспомнив о ликвидированном "Министерстве единства"), которые бы стимулировали возвращение украинцев и их участие в развитии страны.

На замечание журналистки о случаях вывоза 17-летних юношей Костенко ответил, что такие вопросы следует тщательно прорабатывать юридически и организационно, а не только обсуждать в эфире. Он повторил, что не стремится "засунуть всех в окопы", однако считает важным, чтобы молодые люди понимали цену войны и были привлечены к защите страны "на разных фронтах". Костенко также признал политическую составляющую отдельных решений власти, которые, по его мнению, могли иметь политический, а не только оборонный эффект.

"Я не хочу, чтобы всех сразу отправляли в окопы. Но те, кому сейчас 18-20 лет, должны знать, какой ценой дается мир и что такое Российская Федерация. Во время войны не нужно ехать за границу — нужно стоять за эту страну. И делать это можно по-разному: на фронте, в экономике, в образовании. Это общая борьба", — подчеркнул народный депутат.

В своем выступлении Костенко также привел данные о росте выездов украинцев за границу, в частности в Польшу, и раскритиковал отсутствие надлежащей статистики со стороны украинских пограничных служб. По его словам, государство должно точно фиксировать эти процессы, ведь отток людей непосредственно влияет на мобилизационный и экономический потенциал Украины.

Ранее Костенко заявлял, что разрешение на выезд за границу мужчин 18-22 лет усугубляет проблемы с экономикой и мобилизацией в Украине. По его словам, молодые люди должны готовиться служить в армии или работать на украинскую экономику.

Также Фокус писал, что украинские власти размышляют над модернизацией программы "Контракт 18-24" и расширить ее на военнослужащих этой же возрастной категории, которые стали добровольцами к новым условиям.