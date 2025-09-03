"Контракт 18-24" расширят на старших бойцов и добровольцев: кого затронут изменения, — Палиса (видео)

Украинские власти размышляют над модернизацией программы "Контракт 18-24" и расширить ее на военнослужащих этой же возрастной категории, которые стали добровольцами к новым условиям. Кроме того, возможны изменения для бойцов старшего возраста и бойцов из пехотных подразделений.

Командование ВСУ будет пытаться исправить определенную несправедливость в отношении молодых военнослужащих, которые пошли в армию до начала программы "Контракт 18-24", пояснил заместитель руководителя офиса президента Украины, полковник Вооруженных сил Украины и экс-командир 93-й ОМБр Павел Палиса в разговоре с "Суспільним".

Контракт 18-24 — Палиса о новых условиях см. с 34:40

Палиса ответил на вопрос медиа, как планируют привлекать людей в ВСУ в целом и в частности — в пехотные подразделения. Представитель офиса президента пояснил, что будут готовить изменения условий "Контракт 18-24" и распространить программу на другие категории бойцов:

на военных старшего возраста, которые служат в пехоте;

на военных младшего возраста, от 18 до 24 лет, которые стали добровольцами до начала программы.

"На базе контракта 18-24 будет предложен контракт для других возрастных категорий, так и включительно, возможно, для и уже мобилизованных граждан", — прозвучало на видео.

Анонсируется, что среди новаций — "установление сроков службы, возможности увольнения и там определенных льгот и так далее". Кроме того, планируют расширить перечень бригад, в которых могут служить по "Контракту 18-24": пока нарабатывают процедуру призыва, тренировки и выплат, а потом распространят опыт.

Еще один вопрос, которого коснулись во время интервью, касался возможности снижения призывного возраста. Палиса заверил, что при текущих условиях на фронте и темпах мобилизации такие решения пока не нужны. Кроме того, это "в долгосрочной перспективе сохранит ребят от 18 лет и старше для Украины".

"Сейчас понижение мобилизационного возраста не рассматривается. При понимании тяжести и общей ситуации на линии соприкосновения в настоящее время этот вопрос не настолько [острый] — я имею в виду понижение мобилизационного возраста", — слышно на видео.

Контракт 18-24 — детали

Отметим, Фокус писал о программе "Контракт 18-24", который в Украине заработал с зимы 2025 года. В Минобороны создали специальные условия для украинцев в возрасте 18-24 года, которые заключат годовой контракт на службу в армии. Среди преимуществ — возможность выбрать место службы (из ограниченного числа подразделений), денежное вознаграждение 1 млн грн, возможность выехать за границу и отсрочка после завершения контракта.

Напоминаем, в начале августа президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изменения в программе "Контракт 18-24".