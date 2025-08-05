Зеленский готовит новые условия для "Контракта 18-24": что известно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении расширить программу добровольного контракта "18-24" для ВСУ, в частности путем увеличения возрастного порога для желающих подписать контракт.

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Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале после проведения совещаний со Ставкой, военным командованием и чиновниками.

"Сегодня начал день с решения вопросов, которые вчера обсуждали в бригадах на Харьковщине. Одной из тем оказалась программа 18-24. Она должна быть расширена. Обсудили варианты, включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен контракт", — отметил президент.

Он поручил Министерству обороны, Генеральному штабу и команде Офиса Президента до понедельника представить обществу детали изменений.

Кроме этого, Владимир Зеленский озвучил еще несколько важных решений, которые приняли во время совещаний:

поручил увеличить прямое финансирование бригад на закупку дронов. По его словам, средства на это уже есть;

отметил необходимость расширить возможности подразделений в закупке пикапов, в частности упростить процедуры и обеспечить прямое финансирование, как и в случае с дронами;

отметил, что подготовка воинов в учебных центрах стала более эффективной, однако необходимо еще больше внедрять элементы боевого, психологического и мотивационного обучения;

выразил обеспокоенность по поводу затягивания с вручением государственных наград военным из-за бюрократических процедур и поручил цифровизировать процесс и сократить документооборот.

"В понедельник ожидаю от секретаря СНБО, Министерства обороны, Главнокомандующего, Генерального штаба и команды Офиса докладов о выполнении", — подытожил президент.

Какие основные изменения предусматривает расширение программы "Контракт 18-24"

Заметим, что недавно Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о расширении программы "Контракт 18-24" по поручению Президента Владимира Зеленского.

В частности, Правительство приняло решение о запуске отдельного направления программы — контрактной службы для операторов дронов, которые будут служить в Вооруженных силах Украины, Нацгвардии и Государственной пограничной службе.

Этот формат имеет ряд особых условий, главное из которых — четко определенный срок службы: два года. Предусмотрен также специальный подход к обучению: базовая подготовка продлится до 45 дней, профессиональная — до 60 дней (с учетом имеющихся сертификатов), а также 14-дневный адаптационный курс.

Как и в основной программе, участники получат выплату в размере 1 миллиона гривен, которая осуществляется в три этапа. После завершения службы защитники и защитницы будут иметь право на дополнительную государственную поддержку, в частности льготную ипотеку под 0%.

Кроме того, Министерство обороны инициировало законопроект, который предусматривает возможность отсрочки от мобилизации для тех, кто отслужил по программе "Контракт 18-24". Все добровольцы, которые прошли службу по этой программе, смогут получить право на отсрочку сроком на 12 месяцев после достижения 25-летнего возраста.

Что известно о программе "Контракт 18-24"

Напомним, по информации Министерства обороны Украины, "Контракт 18-24" — это программа добровольной службы для граждан в возрасте от 18 до 24 лет, которая предусматривает год военной службы с усиленной подготовкой, высокими выплатами (до 2 млн грн в год), социальными гарантиями и возможностью освобождения от призыва на 12 месяцев после завершения контракта. Участники могут самостоятельно выбирать часть и специальность, проходить медицинское обслуживание (включая стоматологию), получать компенсацию за жилье, льготы на проезд и коммунальные услуги, ипотеку под 0% после службы, а также право на бесплатное обучение и выезд за границу после года службы.

30 июля Фокус писал, что Кабинет Министров уже подготовил расширение программы для молодежи. По словам президента, представить ее должна премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Ранее также сообщалось, что Владимир Зеленский подписал изменения в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". В частности, нововведения позволяют службу по контракту лицами, достигшими 60-летнего возраста