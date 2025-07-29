Зеленский подписал закон о службе для мужчин старше 60: что надо знать

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения к закону Украины "О воинской обязанности и военной службе. Они разрешают службу по контракту лицами, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе.

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Внесенные изменения разрешают службу по контракту лицами, которые достигли 60-летнего возраста, говорится в тексте закона, опубликованного на сайте Верховной рады.

Теперь 60-летние контрактники и старше смогут служить в должностях рядового, сержантского или старшинского состава, а также младшего или старшего офицерского состава.

Перед подписанием контракта им надо пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК) и два месяца испытательного срока. Если по его результатам военный не подтвердит соответствие, то контракт аннулируют.

Кроме того, для заключения контракта требуется письменное согласие командира воинской части. Если кандидат является офицером, то его кандидатуру должен согласовать Генеральный штаб или орган управления другого военного формирования.

Контракт для таких граждан заключается на один год с возможностью дальнейшего продления.

При прекращении или отмене военного положения все такие контракты автоматически утрачивают силу.

Напомним, что граждане в возрасте 50-60 лет, которые не имеют противопоказаний к военной службе, призываются на общих основаниях, однако их обычно направляют в тыловые части и части обеспечения, служа водителями, логистами и тому подобное.

В феврале 2025 года в Украине также была введена возможность заключения контракта на службу в ВСУ для молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. Эти контракты добровольны, заключаются на год и включают мотивационные стимулы.

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