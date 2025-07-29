Зеленський підписав закон про службу для чоловіків, старших за 60: що треба знати

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Вони дозволяють службу за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі.

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Внесені зміни дозволяють службу за контрактом особами, які досягли 60-річного віку, ідеться в тексті закону, опублікованого на сайті Верховної ради.

Тепер 60-річні контрактники і старші зможуть служити на посадах рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу.

Перед підписанням контракту їм треба пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) і два місяці випробувального терміну. Якщо за його результатами військовий не підтвердить відповідність, то контракт анулюють.

Крім того, для укладення контракту потрібна письмова згода командира військової частини. Якщо кандидат є офіцером, то його кандидатуру має погодити Генеральний штаб або орган управління іншого військового формування.

Контракт для таких громадян укладається на один рік з можливістю подальшого продовження.

У разі припинення або скасування воєнного стану всі такі контракти автоматично втрачають чинність.

Нагадаємо, що громадяни віком 50-60 років, які не мають протипоказань до військової служби, призиваються на загальних підставах, однак їх зазвичай направляють у тилові частини та частини забезпечення, служачи водіями, логістами тощо.

У лютому 2025 року в Україні також було запроваджено можливість укладення контракту на службу в ЗСУ для молоді віком від 18 до 24 років. Ці контракти добровільні, укладаються на рік і включають мотиваційні стимули.

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