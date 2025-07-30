"Контракт 18-24": Зеленский анонсировал расширение программы

Кабинет Министров уже подготовил расширение программы для молодежи. Ее должна представить премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Related video

Президент Владимир Зеленский анонсировал расширение правительством программы "Контракт 18-24" для привлечения мотивированных людей именно для работы с дронами. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Правительство уже подготовило расширение программы контрактов 18-24, чтобы программа привлекала мотивированных людей именно для работы с дронами. Юлия Свириденко (премьер-министр Украины, — ред.) представит эту программу", — сказал украинский президент.

Владимир Зеленский также отметил, что в Украине пересмотрят изменения в бюджет, которые будут касаться выплат военным.

"Есть изменения в бюджет, чтобы гарантировать все необходимые выплаты нашим воинам и родным павших воинов: были определенные детали, которые требуют законодательного решения. Я рассчитываю, что народные депутаты поддержат", — добавил президент.

Какие нововведения будут добавлены в программу, президент не рассказал. В то же время он добавил, что в ближайшее время Украина получит 400 миллионов евро от партнеров на дроны.

"На днях уже финализируются договоренности с нашими партнерами о средствах на дроны. Еще плюс 400 млн евро для наших украинских компаний, для наших украинских производителей дронов зайдут на счета производителей в Украине в течение этой недели", — заявил Президент.

"Контракт 18-24": что известно о программе

В начале февраля 2025 года в Украине стартовала программа по специальному контракту для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет, которые добровольно могут заключить контракт на службу в ВСУ.

Согласно проекту "Контракт 18-24", добровольцы получат выплату в размере 1 млн гривен — 200 тысяч гривен выплачивают сразу, а остальные деньги — в течение года службы. При этом добровольцы ежемесячно дополнительно будут получать денежное обеспечение до 120 тысяч гривен.

Кроме этого, контракт предусматривает:

компенсацию за аренду жилья во время службы;

возможность приобретения жилья по программе "еОселя" под 0,0% годовых после завершения службы;

обучение в учебных заведениях за средства государства в пределах установленных квот после завершения контракта.

Напомним, что 29 июля сообщалось, что Владимир Зеленский подписал изменения в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Они разрешают службу по контракту лицами, которые достигли предельного возраста пребывания на военной службе.

Ранее сообщалось, что украинские добровольцы, которые отслужили в армии по "Контракту 18-24", получат 12-месячную отсрочку от мобилизации. Однако контракт предусматривает занятие только боевых должностей в ВСУ.