"Контракт 18-24": Зеленский анонсировал расширение программы
Кабинет Министров уже подготовил расширение программы для молодежи. Ее должна представить премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Президент Владимир Зеленский анонсировал расширение правительством программы "Контракт 18-24" для привлечения мотивированных людей именно для работы с дронами. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
"Правительство уже подготовило расширение программы контрактов 18-24, чтобы программа привлекала мотивированных людей именно для работы с дронами. Юлия Свириденко (премьер-министр Украины, — ред.) представит эту программу", — сказал украинский президент.
Владимир Зеленский также отметил, что в Украине пересмотрят изменения в бюджет, которые будут касаться выплат военным.
"Есть изменения в бюджет, чтобы гарантировать все необходимые выплаты нашим воинам и родным павших воинов: были определенные детали, которые требуют законодательного решения. Я рассчитываю, что народные депутаты поддержат", — добавил президент.
Какие нововведения будут добавлены в программу, президент не рассказал. В то же время он добавил, что в ближайшее время Украина получит 400 миллионов евро от партнеров на дроны.
"На днях уже финализируются договоренности с нашими партнерами о средствах на дроны. Еще плюс 400 млн евро для наших украинских компаний, для наших украинских производителей дронов зайдут на счета производителей в Украине в течение этой недели", — заявил Президент.
"Контракт 18-24": что известно о программе
В начале февраля 2025 года в Украине стартовала программа по специальному контракту для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет, которые добровольно могут заключить контракт на службу в ВСУ.
Согласно проекту "Контракт 18-24", добровольцы получат выплату в размере 1 млн гривен — 200 тысяч гривен выплачивают сразу, а остальные деньги — в течение года службы. При этом добровольцы ежемесячно дополнительно будут получать денежное обеспечение до 120 тысяч гривен.
Кроме этого, контракт предусматривает:
- компенсацию за аренду жилья во время службы;
- возможность приобретения жилья по программе "еОселя" под 0,0% годовых после завершения службы;
- обучение в учебных заведениях за средства государства в пределах установленных квот после завершения контракта.
Напомним, что 29 июля сообщалось, что Владимир Зеленский подписал изменения в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Они разрешают службу по контракту лицами, которые достигли предельного возраста пребывания на военной службе.
Ранее сообщалось, что украинские добровольцы, которые отслужили в армии по "Контракту 18-24", получат 12-месячную отсрочку от мобилизации. Однако контракт предусматривает занятие только боевых должностей в ВСУ.