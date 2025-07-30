"Контракт 18-24": Зеленський анонсував розширення програми

Кабінет Міністрів уже підготував розширення програми для молоді. Її має представити прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

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Президент Володимир Зеленський анонсував розширення урядом програми "Контракт 18-24" для залучення мотивованих людей саме для роботи з дронами. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Уряд уже підготував розширення програми контрактів 18-24, щоб програма залучала мотивованих людей саме для роботи із дронами. Юлія Свириденко (прем'єр-міністерка України, — ред.) представить цю програму", – сказав український президент.

Володимир Зеленский також зауважив, що в Україні переглянуть зміни до бюджету, які стосуватимуться виплат військовим.

"Є зміни до бюджету, щоб гарантувати всі необхідні виплати нашим воїнам і рідним полеглих воїнів: були певні деталі, які потребують законодавчого рішення. Я розраховую, що народні депутати підтримають", – додав президент.

Які нововведення буде додано у програму, президент не розповів. Водночас він додав, що найближчим часом Україна отримає 400 мільйонів євро від партнерів на дрони.

"Цими днями вже фіналізуються домовленості з нашими партнерами про кошти на дрони. Ще плюс 400 млн євро для наших українських компаній, для наших українських виробників дронів зайдуть на рахунки виробників в Україні протягом цього тижня", — заявив Президент.

"Контракт 18-24": що відомо про програму

На початку лютого 2025 року в Україні стартувала програма щодо спеціального контракту для українців віком від 18 до 24 років, які добровільно можуть укласти контракт на службу в ЗСУ.

Згідно із проєктом "Контракт 18-24", добровольці отримають виплату в розмірі 1 млн гривень — 200 тисяч гривень виплачують одразу, а решту грошей — протягом року служби. При цьому добровольці щомісяця додатково отримуватимуть грошове забезпечення до 120 тисяч гривень.

Крім цього, контракт передбачає:

компенсацію за оренду житла під час служби;

можливість придбання житла за програмою "єОселя" під 0,0% річних після завершення служби;

навчання у закладах освіти за кошти держави в межах встановлених квот після завершення контракту.

Нагадаємо, що 29 липня повідомлялося, що Володимир Зеленський підписав зміни до закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Вони дозволяють службу за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі.

Раніше повідомлялося, що українські добровольці, які відслужили в армії за "Контрактом 18-24", отримають 12-місячну відстрочку від мобілізації. Однак контракт передбачає зайняття лише бойових посад у ЗСУ.