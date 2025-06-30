"Контракт 18-24": добровольці отримають на рік відстрочку від служби в ЗСУ, — Міноборони

Українські добровольці, які відслужили в армії за "Контрактом 18-24", отримають 12-місячну відстрочку від мобілізації. Однак контракт передбачає зайняття лише бойових посад у ЗСУ.

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Цей законопроєкт схвалили на засіданні уряду, повідомило Міністерство оборони України.

До такого рішення добровольців після закінчення терміну контракту могли взяти на військовий облік і одразу призвати після звільнення зі служби. Схвалені поправки до Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" усунуть цю невизначеність, обіцяють чиновники.

Крім того, гарантована законодавчо відстрочка дасть змогу добровольцям відпочити. За потреби вони можуть пройти необхідну медико-соціальну реабілітацію.

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін ще в лютому попереджав, що чоловіки у віці від 18 до 24 років, які підписали контракт на службу в ЗСУ, займатимуть виключно бойові посади.

У це поняття входять спеціальності стрілець, снайпер, гранатометник і розвідник. У березні в Сухопутних військах зазначали, що перші добровольці служитимуть у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс".

Нагадаємо, українським чоловікам віком від 60 років не дозволили масово укладати контракти із ЗСУ. В армії чекають лише унікальних фахівців.

Фокус раніше писав, як рекрутери заманюють в армію молодих людей виплатами в 2 млн гривень та іпотекою під 0%.