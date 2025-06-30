"Контракт 18-24": добровольцы получат на год отсрочку от службы в ВСУ, – Минобороны

Украинские добровольцы, отслужившие в армии по "Контракту 18–24", получат 12-месячную отсрочку от мобилизации. Однако контракт предполагает занятие лишь боевых должностей в ВСУ.

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Данный законопроект одобрили на заседании правительства, сообщило Министерство обороны Украины.

До такого решения добровольцев по истечению срока контракта могли взять на воинский учет и сразу призвать после увольнения со службы. Одобренные поправки к Закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" устранят эту неопределенность, обещают чиновники.

Кроме того, гарантированная законодательно отсрочка позволит добровольцам отдохнуть. При необходимости они могут пройти необходимую медико-социальную реабилитацию.

Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин еще в феврале предупреждал, что мужчины в возрасте от 18 до 24 лет, подписавшие контракт на службу в ВСУ, будут занимать исключительно боевые должности.

В это понятие входят специальности стрелок, снайпер, гранатометчик и разведчик. В марте в Сухопутных войсках отмечали, что первые добровольцы будут служить в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс".

Напомним, украинским мужчинам в возрасте от 60 лет не разрешили массово заключать контракты с ВСУ. В армии ждут лишь уникальных специалистов.

Фокус ранее писал, как рекрутеры заманивают в армию молодых людей выплатами в 2 млн гривен и ипотекой под 0%.