Мобилизация 60+: в Раде рассказали, кто сможет заключить контракт с ВСУ

Мужчины в возрасте от 60 лет не смогут массово заключать контракты на военную службу — такая возможность предусмотрена только для ограниченного круга уникальных специалистов.

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Об этом в эфире "Эспрессо" сказал народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, представители Министерства обороны и Генштаба согласились с авторами законопроекта о добровольной службе для мужчин в возрасте 60+. Но военные попросили учесть определенные нюансы.

"Речь идет о том, чтобы не допустить массового поступления на службу бывших полковников и подполковников после 60 лет с целью заключения контракта, получения денежных выплат и дальнейшего перерасчета пенсии с целью улучшения материального положения", — отметил Вениславский.

По словам народного депутата, поскольку количество желающих мужчин в возрасте 60+ может быть значительным, то на службу будут брать только очень ограниченный круг лиц.

Речь идет прежде всего об уникальных специалистах, которых в Украине сейчас можно пересчитать по пальцам и которые крайне необходимы для усиления нашей обороноспособности.

"Это не будет массовое явление. К службе будут привлекаться исключительно те граждане, которые будут признаны годными к военной службе и в которых реально нуждается сектор безопасности и обороны", — подчеркнул Вениславский.

Решение о приеме на службу будет принимать только военное руководство на самом высоком уровне. Это делается для того, чтобы не допустить возможных злоупотреблений. Любой желающий 60+ не сможет просто прийти и заключить контракт с ВСУ.

Напомним, Верховная Рада Украины 4 июня приняла в первом чтении законопроект, который позволит мужчинам добровольно подписывать контракт на военную службу после 60 лет.

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