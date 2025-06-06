Мобілізація 60+: у Раді розповіли, хто зможе укласти контракт із ЗСУ

Чоловіки віком від 60 років не зможуть масово укладати контракти на військову службу - така можливість передбачена лише для обмеженого кола унікальних фахівців.

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Про це в ефірі "Еспресо" сказав народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, представники Міністерства оборони та Генштабу погодилися з авторами законопроєкту про добровільну службу для чоловіків віком 60+. Але військові попросили врахувати певні нюанси.

"Ідеться про те, щоб не допустити масового вступу на службу колишніх полковників і підполковників після 60 років із метою укладання контракту, отримання грошових виплат та подальшого перерахунку пенсії з метою поліпшення матеріального становища", — зазначив Веніславський.

За словами народного депутата, оскільки кількість охочих чоловіків віком 60+ може бути значною, то на службу будуть брати тільки дуже обмежене коло осіб.

Ідеться насамперед про унікальних фахівців, яких в Україні зараз можна перерахувати по пальцях і які конче необхідні для посилення нашої обороноздатності.

"Це не буде масове явище. До служби залучатимуться виключно ті громадяни, які будуть визнані придатними до військової служби та яких реально потребує сектор безпеки й оборони", — наголосив Веніславський.

Рішення про прийом на службу буде ухвалювати тільки військове керівництво на найвищому рівні. Це робиться для того, щоб не допустити можливі зловживання. Будь-хто охочий 60+ не зможе просто прийти і укласти контракт із ЗСУ.

Нагадаємо, Верховна Рада України 4 червня ухвалила у першому читанні законопроєкт, який дасть змогу чоловікам добровільно підписувати контракт на військову службу після 60 років.

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