Служба в ЗСУ після 60 років: нардепи схвалили законопроєкт, деталі

Верховна Рада України 4 червня ухвалила у першому читанні законопроєкт, який дасть змогу чоловікам добровільно підписувати контракт на військову службу після 60 років.

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Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Серед ініціаторів законопроєкту №13229 були члени комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, Федір Веніславський, Олександр Федієнко, Соломія Бобровська й інші народні депутати.

Якщо Рада ухвалить проєкт Закону в цілому, українські громадяни старші за 60 років зможуть підписувати однорічні контракти на військову службу. Для цього необхідно отримати висновок про придатність за станом здоров'я від військово-лікарської комісії та письмову згоду командира частини. Прийняття на службу офіцерів віком від 60 років також повинно погоджуватися з Генеральним штабом Збройних сил України.

Для добровольців 60+ за контрактами буде встановлюватися випробувальний термін на 2 місяці. Якщо військовослужбовець не пройде випробування чи виявиться його службова невідповідність, контракт можуть припинити чи розірвати.

Запропонований законопроєктом термін служби чоловіків від 60 років — один рік із можливістю укладення нових контрактів.

Для добровольців віком від 60 років встановлюють випробувальний термін на 2 місяці Фото: скриншот

Служба в ЗСУ після 60 років: що відомо

Нардепка, членкиня Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук говорила про необхідність запровадження в Україні контрактів на військову службу для осіб у віці від 60 років у червні 2024 року.

30 квітня 2024 року на розгляд Ради було внесено законопроєкт №13229, який дасть змогу добровільно проходити службу за контрактом в ЗСУ чоловікам старше 60 років.

Фокус спілкувався з українськими військовими, щоб дізнатися їхню думку про "контракт 60+". Екснардеп і військовослужбовець Ігор Луценко зазначав, що новий законопроєкт дасть змогу старшим за 60 років чоловікам повертатися на службу після звільнення. Водночас військовослужбовець, офіцер ЗСУ Данило Яковлев вважає, що цей закон не приведе до армії найбільш дефіцитних спеціалістів, зокрема штурмовиків.