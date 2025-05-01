Чи потрібні армії "діди": що думають військові про "контракт 60+"

В Україні хочуть дозволити громадянам віком від 60 років добровільно підписувати контракти для проходження військової служби. Відповідний законопроєкт вже зареєстровано у Верховній Раді. Фокус з'ясував, чи буде користь від людей 60+ на фронті та що про це думають самі військові.

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У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №13229 якій надає право громадянам віком від 60 років добровільно підписувати контракти для проходження військової служби.

Як розповів ініціатор документа, народний депутат України від політичної партії "Голос", секретар зазначеного комітету Роман Костенко в коментарі "Українській правді", з початку повномасштабного вторгнення велика кількість громадян віком 60 і більше років з досвідом у різних сферах виявили бажання долучитись до захисту України. Однак в українському законодавстві є обмеження щодо військової служби цієї категорії громадян, які зніме законопроєкт.

Контракт 60+: основні моменти законопроєкту

Проєктом закону пропонує у період воєнного стану приймати на військову службу за контрактом людей віком від 60 років, що визнані військово-лікарською комісією придатними для військової служби. Для отримання контракту буде необхідний письмовий дозвіл командира військової частини. Строк підписання контракту – 1 рік з можливістю продовження за дозволом командира частини.

Такі військові можуть претендувати, як на посади рядового, сержантського або старшинського складу. Для того, щоб стати офіцером, таким особам необхідний дозвіл Генштабу ЗСУ.

Для людей 60+ військовою частиною буде встановлений строк випробування 2 місяці. Планується, що таких людей будуть залучати на небойові посади.

"Проєкт сприяє створенню ефективної армії, в якій кожен на своєму місці", — підкреслюють автори законопроєкту.

На думку авторів законопроєкту, громадяни віком 60 і більше років часто мають високий рівень особистої мотивації, патріотизму, а також володіють багаторічним життєвим і унікальним професійним досвідом, який набули в різних сферах діяльності.

"Наявність різного роду технічних знань (часто унікальних) серед осіб старшого віку є надзвичайно цінним ресурсом в умовах широкомасштабних бойових дій, де потрібні не лише фізичні навички, але й глибокі професійні знання, практичний досвід їх застосування та управлінські компетентності", — йдеться у тексті проєкту закону.

Також, на думку авторів, це збільшить кількість військових, а також скасує обмеження для людей 60+ щодо проходження служби.

Контракт 60+: що думають військові

На думку екснардепа та військовослужбовця Ігоря Луценка, законопроєкт усуває нелогічність: зараз військові можуть продовжити службу після 60 років, якщо вже служать, але ті, хто звільнився у 60, не мають права повернутися. Новий закон дозволяє це зробити.

Також після 60 років, за словами військовослужбовця, у війську залишаються найбільш мотивовані солдати та з досвідом.

"Зазвичай це вибірка мотивованих людей, бо в такому віці легше списатися по хворобах. Серед солдатів та сержантів фактично немає людей 60+. Але є невелика кількість "дідів", котрі добре знають класичні військові дисципліни. З яких найважливіше — це знання щодо мінної та протимінної діяльності, тому вони можуть бути дуже корисні у цьому. З моєї практики їх витримка і обережність, що приходять із віком, дуже до місця", — каже Фокусу Луценко.

За словами військовослужбовця, офіцера ЗСУ Данила Яковлева, хоча законопроєкт і покликаний збільшити кількість військовослужбовців, на практиці він не приведе до війська саме тих спеціалістів, що найбільше потрібне. Йдеться про людей, які проводять штурмові дії, і яких наразі найбільше бракує у ЗСУ.

"Але це ніяк не збільшить кількість військовослужбовців, тому що дідів не зможемо на штурм підтягти, а якщо він на штурм піде, і раптом, не дай Боже загине, то це буде величезний скандал", — каже Фокусу Яковлев.

На думку військовослужбовця, основною метою ініціювання законопроєкту є надання можливості старим офіцерам, що вже пішли на пенсію, повернутись до армії задля отримання заробітної плати та збільшення стажу на небойових посадах. Замість цього, за словами Данила Яковлева, потрібно покращувати умови для служби молодих людей, у тому числі жінок.

"Треба створювати кращі умови для молодих людей, для жінок, щоб вони більше йшли на службу", — підсумував військовий.

Нагадаємо, що Україна запускає мережу Центрів національного спротиву. Фокус розбирався, як вони будуть працювати, хто саме буде проводити підготовку та скільки коштуватиме навчання.

Також в Україні пропонують обов’язкову військову службу не лише для чоловіків, а й для жінок. Така ініціатива обговорюється на рівні Офісу президента. Йдеться про щонайменше рік служби.