Нужны ли армии "деды": что думают военные о "контракте 60+"

В Украине хотят разрешить гражданам в возрасте от 60 лет добровольно подписывать контракты для прохождения военной службы. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде. Фокус выяснил, будет ли польза от людей 60+ на фронте и что об этом думают сами военные.

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В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №13229 которой предоставляет право гражданам в возрасте от 60 лет добровольно подписывать контракты для прохождения военной службы.

Как рассказал инициатор документа, народный депутат Украины от политической партии "Голос", секретарь указанного комитета Роман Костенко в комментарии "Украинской правде", с начала полномасштабного вторжения большое количество граждан в возрасте 60 и более лет с опытом в различных сферах изъявили желание приобщиться к защите Украины. Однако в украинском законодательстве есть ограничения по военной службе этой категории граждан, которые снимет законопроект.

Контракт 60+: основные моменты законопроекта

Проектом закона предлагается в период военного положения принимать на военную службу по контракту людей в возрасте от 60 лет, которые признаны военно-врачебной комиссией пригодными для военной службы. Для получения контракта будет необходимо письменное разрешение командира воинской части. Срок подписания контракта — 1 год с возможностью продления с разрешения командира части.

Такие военные могут претендовать, как на должности рядового, сержантского или старшинского состава. Для того, чтобы стать офицером, таким лицам необходимо разрешение Генштаба ВСУ.

Для людей 60+ военной частью будет установлен испытательный срок 2 месяца. Планируется, что таких людей будут привлекать на небоевые должности.

"Проект способствует созданию эффективной армии, в которой каждый на своем месте", — подчеркивают авторы законопроекта.

По мнению авторов законопроекта, граждане в возрасте 60 и более лет часто имеют высокий уровень личной мотивации, патриотизма, а также обладают многолетним жизненным и уникальным профессиональным опытом, который приобрели в различных сферах деятельности.

"Наличие разного рода технических знаний (часто уникальных) среди лиц старшего возраста является чрезвычайно ценным ресурсом в условиях широкомасштабных боевых действий, где нужны не только физические навыки, но и глубокие профессиональные знания, практический опыт их применения и управленческие компетентности", — говорится в тексте проекта закона.

Также, по мнению авторов, это увеличит количество военных, а также отменит ограничения для людей 60+ по прохождению службы.

Контракт 60+: что думают военные

По мнению экс-нардепа и военнослужащего Игоря Луценко, законопроект устраняет нелогичность: сейчас военные могут продолжить службу после 60 лет, если уже служат, но те, кто уволился в 60, не имеют права вернуться. Новый закон позволяет это сделать.

Также после 60 лет, по словам военнослужащего, в армии остаются наиболее мотивированные солдаты и с опытом.

"Обычно это выборка мотивированных людей, потому что в таком возрасте легче списаться по болезням. Среди солдат и сержантов фактически нет людей 60+. Но есть небольшое количество "дедов", которые хорошо знают классические военные дисциплины. Из которых самое важное — это знания по минной и противоминной деятельности, поэтому они могут быть очень полезны в этом. Из моей практики их выдержка и осторожность, которые приходят с возрастом, очень к месту", — говорит Фокусу Луценко.

По словам военнослужащего, офицера ВСУ Даниила Яковлева, хотя законопроект и призван увеличить количество военнослужащих, на практике он не приведет в армию именно тех специалистов, которые больше всего нужны. Речь идет о людях, которые проводят штурмовые действия, и которых сейчас больше всего не хватает в ВСУ.

"Но это никак не увеличит количество военнослужащих, потому что дедов не сможем на штурм подтянуть, а если он на штурм пойдет, и вдруг, не дай Бог погибнет, то это будет огромный скандал", — говорит Фокусу Яковлев.

По мнению военнослужащего, основной целью инициирования законопроекта является предоставление возможности старым офицерам, которые уже ушли на пенсию, вернуться в армию для получения заработной платы и увеличения стажа на небоевых должностях. Вместо этого, по словам Даниила Яковлева, нужно улучшать условия для службы молодых людей, в том числе женщин.

"Надо создавать лучшие условия для молодых людей, для женщин, чтобы они больше шли на службу", — подытожил военный.

Напомним, что Украина запускает сеть Центров национального сопротивления. Фокус разбирался, как они будут работать, кто именно будет проводить подготовку и сколько будет стоить обучение.

Также в Украине предлагают обязательную военную службу не только для мужчин, но и для женщин. Такая инициатива обсуждается на уровне Офиса президента. Речь идет о минимум годе службы.