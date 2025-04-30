В Украине разрешат служить в ВСУ мужчинам старше 60 лет: в Раду внесен законопроект

Граждане в возрасте старше 60 лет смогут заключать военный контракт с Силами обороны Украины.

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Такая возможность предусмотрена законопроектом № 13222, который внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины. Сейчас на сайте отсутствует сам документ и сопроводительные документы к нему.

Фото: Верховная Рада

Следует добавить, что проект зарегистрировали в парламенте 37 народных депутатов. Его должен рассмотреть парламентский комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, после чего решение по документу будет принято в сессионном зале ВРУ.

Как рассказал инициатор документа, народный депутат Украины от политической партии "Голос", секретарь указанного комитета Роман Костенко в комментарии "Украинской правде", с начала полномасштабного вторжения большое количество граждан в возрасте 60 и более лет с опытом в различных сферах изъявили желание приобщиться к защите Украины. Однако в украинском законодательстве есть ограничения по военной службе этой категории граждан, которые снимет законопроект.

Согласно документу во время военного положения, с письменного согласия командира воинской части, на службу по контракту могут принять граждан в возрасте от 60 лет, которые признаны годными военно-врачебной комиссией. Они смогут занимать небоевые должности рядового, сержантского или старшинского состава, а также младшего или старшего офицерского состава при условии, если они уволились со службы после 1 января 2015 года.

Контракт будет действовать для военнослужащих в возрасте 60+ один год. После его окончания законопроект предусматривает возможность заключения новых. Офицеров соответствующего возраста должен согласовывать Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, контрактом для этой категории граждан предусматривается испытание сроком два месяца. Если военный не прошел испытательный срок, контракт расторгается.

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Напомним, гендерный советник Вооруженных сил Украины Оксана Григорьева рассказывала о случаях, когда женщин отправляют служить, чтобы уберечь мужа от призыва. В целом она отмечала о несправедливости в отношении женщин, которые добровольно мобилизовались или являются профессиональными военными.