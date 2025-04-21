Делать тату и поддерживать моральный дух военных: каких необычных специалистов ищут в ВСУ

В условиях военного положения и мобилизации в Украине существует проблема в некоторых специалистах по отдельным специальностям, однако всегда можно устроиться на работу в Вооруженные Силы Украины. Не обязательно идти в разведку — можно и найти вакансии в соответствии со своими навыками. Фокус собрал самые интересные.

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В частности, 63-я отдельная механизированная бригада в составе Сухопутных сил ВСУ ищет тату-мастера. От работника ожидается, что он будет осуществлять бытовое обслуживание личного состава бригады, планировать рабочий график и записи на татуировки и будет внимательным к каждому военнослужащему. Будущий тату-мастер должен быть в возрасте от 20 лет с опытом в соответствующей сфере деятельности и креативным подходом.

Специалисту обещают заработную плату от 50 тысяч гривен, ежегодный основной и дополнительный отпуск, качественное профессиональное оборудование и рабочее место. Также есть возможность службы для кандидатов, которые по заключению ВВК пригодны к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗов, учебных центрах.

Вакансия тату-мастера в ВСУ

В 703-й отдельной бригаде ищут музыканта оркестра. Работник должен готовиться к музыкальным номерам и участвовать в концертах, а также поддерживать моральный дух военных. Также от него потребуется ухаживать за музыкальным инструментом и оркестровым снаряжением

Человек должен быть старше 18 лет, с профессиональной музыкальной подготовкой, уметь в составе ансамбля/оркестра. Также среди требований — дисциплинированность, отсутствие алкогольной и наркотической зависимости, а также хорошее физическое и психологическое состояние

Здесь есть возможность службы для кандидатов, которые по заключению ВВК пригодны к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах и тому подобное. Кроме заработной платы, ежегодного основного и дополнительного отпуска обещают полноценное продовольственное и вещевое обеспечение.

Вакансия музыканта оркестра в ВСУ Фото: Министерство обороны Украины

В 6-м центре рекрутинга Сил Беспилотных Систем ищут рекрутера. Он должен проводить собеседования, сопровождать кандидатов на всех этапах присоединения к подразделению и взаимодействовать с общественными учреждениями.

Специалист должен быть в возрасте от 21 года, с высшим образованием, желательно — с опытом работы в HR или рекрутинговых агентствах и иметь обязательный опыт военной службы. Здесь также есть возможность перевода действующих военнослужащих с согласия непосредственного командира возможность службы для кандидатов, которые по заключению ВВК пригодны к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах. Кроме заработной платы, работнику обещают ежегодную выплату 20 000 гривен на оздоровление, а также гарантированную ежегодный и дополнительный отпуск.

12-я бригада специального назначения "Азов" ищет специалиста образовательного отдела, который будет организовывать и сопровождать формальное и неформальное обучение военнослужащих бригады. Работник должен быть с высшим образованием и готовностью к постоянным командировкам, в частности в зону боевых действий. В вакансии отмечают, что в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Вакансия специалиста образовательного отдела Фото: Минобороны Украины

В конце января сообщалось, что украинцы не идут работать на предприятия из-за того, что нужно становиться на учет в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Поэтому на Закарпатье нанимали работников из Бангладеша.

Добавим, что 15 января Верховная Рада Украины в целом приняла законопроект №11044, который направлен на борьбу с моббингом. Работник сможет подать заявление об унижении или давлении, по которому будет проведена соответствующая проверка.