Робити тату та підтримувати моральний дух військових: яких незвичних фахівців шукають в ЗСУ

В умовах воєнного стану та мобілізації в Україні існує проблема в деяких фахівцях з окремих спеціальностей, однак завжди можна влаштуватись на роботу в Збройні Сили України. Не обов'язково йти в розвідку — можна й знайти вакансії відповідно до своїх навичок. Фокус зібрав найцікавіші.

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Зокрема, 63-тя окрема механізована бригада у складі Сухопутних сил ЗСУ шукає тату-майстра. Від працівника очікується, що він буде здійснювати побутове обслуговування особового складу бригади, планувати робочий графіку та записи на татуювання й буде уважним до кожного військовослужбовця. Майбутній тату-майстер має бути віком від 20 років з досвідом у відповідній сфері діяльності та креативним підходом.

Фахівцю обіцяють заробітну платню від 50 тисяч гривень, щорічну основну та додаткову відпустку, якісне професійне обладнання та робоче місце. Також є можливість служби для кандидатів, які за висновком ВЛК придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах.

Вакансія тату-майстра в ЗСУ

В 703-ій окремій бригаді шукають музиканта оркестру. Працівник повинен готуватись до музичних номерів та брати участь у концертах, а також підтримувати моральний дух військових. Також від нього вимагатиметься доглядати за музичним інструментом та оркестровим спорядженням

Людина має бути старшою 18 років, з професійною музичною підготовкою, вміти в складі ансамблю/оркестру. Також серед вимог — дисциплінованість, відсутність алкогольної та наркотичної залежності, а також гарний фізичний та психологічний стан

Тут є можливість служби для кандидатів, які за висновком ВЛК придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах тощо. Окрім заробітної плати, щорічної основної та додаткової відпустки обіцяють повноцінне продовольче та речове забезпечення.

Вакансія музиканта оркестру в ЗСУ Фото: Міністерство оборони України

В 6-му центрі рекрутингу Сил Безпілотних Систем шукають рекрутера. Він має проводити співбесіди, супроводжувати кандидатів на всіх етапах долучення до підрозділу та взаємодіяти з громадськими установами.

Фахівець має бути віком від 21 року, з вищою освітою, бажано — з досвідом роботи в HR або рекрутингових агенціях й мати обовʼязковий досвід військової служби. Тут також є можливість переведення чинних військовослужбовців за згодою безпосереднього командира можливість служби для кандидатів, які за висновком ВЛК придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах. Окрім заробітної плати, працівнику обіцяють щорічну виплату 20 000 гривень на оздоровлення, а також гарантовану щорічну та додаткову відпустку.

12-та бригада спеціального призначення "Азов" шукає фахівця освітнього відділу, який буде організовувати та супроводжувати формальне й неформальне навчання військовослужбовців бригади. Працівник повинен бути з вищою освітою та готовністю до постійних відряджень, зокрема у зону бойових дій. У вакансії зазначають, що у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Вакансія фахівця освітнього відділу Фото: Міноборони України

Наприкінці січня повідомлялось, що українці не йдуть працювати на підприємства через те, що потрібно ставати на облік в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Тому на Закарпатті винаймали працівників з Бангладешу.

Додамо, що 15 січня Верховна Рада України в цілому ухвалила законопроєкт №11044, який спрямований на боротьбу з мобінгом. Працівник зможе подати заяву про приниження або тиск, за якою буде проведена відповідна перевірка.