В Україні дозволять служити в ЗСУ чоловікам старше 60 років: в Раду внесено законопроєкт

Громадяни віком старше 60 років зможуть укладати військовий контракт із Силами оборони України.

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Така можливість передбачена законопроєктом № 13222, який внесений на розгляд Верховної Ради України. Нині на сайті відсутній сам документ та супровідні документи до нього.

Фото: Верховна Рада

Слід додати, що проєкт зареєстрували в парламенті 37 народних депутатів. Його має розглянути парламентський комітет з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, після чого рішення стосовно документа буде прийнято в сесійній залі ВРУ.

Як розповів ініціатор документа, народний депутат України від політичної партії "Голос", секретар зазначеного комітету Роман Костенко в коментарі "Українській правді", з початку повномасштабного вторгнення велика кількість громадян віком 60 і більше років з досвідом у різних сферах виявили бажання долучитись до захисту України. Однак в українському законодавстві є обмеження щодо військової служби цієї категорії громадян, які зніме законопроєкт.

Відповідно до документа під час воєнного стану, за письмовою згодою командира військової частини, на службу за контрактом можуть прийняти громадян віком від 60 років, які визнані придатними військово-лікарською комісією. Вони зможуть обіймати небойові посади рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу за умови, якщо вони звільнилися зі служби після 1 січня 2015 року.

Контракт діятиме для військовослужбовців віком 60+ один рік. Після його закінчення законопроєкт передбачає можливість укладення нових. Офіцерів відповідного віку повинен погоджувати Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, контрактом для цієї категорії громадян передбачається випробування строком два місяці. Якщо військовий не пройшов випробувальний термін, контракт розривається.

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