Служба в ВСУ после 60 лет: нардепы одобрили законопроект, детали

Верховная Рада Украины 4 июня приняла в первом чтении законопроект, который позволит мужчинам добровольно подписывать контракт на военную службу после 60 лет.

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Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Среди инициаторов законопроекта №13229 были члены комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, Федор Вениславский, Александр Федиенко, Соломия Бобровская и другие народные депутаты.

Если Рада примет проект Закона в целом, украинские гражданы старше 60 лет смогут подписывать однолетние контракты на военную службу. Для этого необходимо получить заключение о пригодности по состоянию здоровья от военно-врачебной комиссии и письменное согласие командира части. Принятие на службу офицеров в возрасте от 60 лет также должно согласовываться с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

Для добровольцев 60+ по контрактам будет устанавливаться испытательный срок на 2 месяца. Если военнослужащий не пройдет испытания или окажется его служебное несоответствие, контракт могут прекратить или расторгнуть.

Предложенный законопроектом срок службы мужчин от 60 лет — один год с возможностью заключения новых контрактов.

Для добровольцев в возрасте от 60 лет устанавливают испытательный срок на 2 месяца Фото: скриншот

Служба в ВСУ после 60 лет: что известно

Нардеп, член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук говорила о необходимости введения в Украине контрактов на военную службу для лиц в возрасте от 60 лет в июне 2024 года.

30 апреля 2024 года на рассмотрение Рады был внесен законопроект №13229, который позволит добровольно проходить службу по контракту в ВСУ мужчинам старше 60 лет.

Фокус общался с украинскими военными, чтобы узнать их мнение о "контракте 60+". Экс-нардеп и военнослужащий Игорь Луценко отмечал, что новый законопроект позволит мужчинам старше 60 лет возвращаться на службу после увольнения. В то же время военнослужащий, офицер ВСУ Даниил Яковлев считает, что этот закон не приведет в армию наиболее дефицитных специалистов, в частности штурмовиков.