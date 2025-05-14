Мільйон за контрактом "18-24": військові скаржаться, що не отримують обіцяні виплати

Молоді українські військові, які уклали контракт із ЗСУ, не отримують обіцяну владою одноразову виплату в 1 млн гривень. За їхніми словами, офіційних документів або наказів на це не давали.

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Про це повідомив командир відділення 24-ї ОШБ "Айдар" Збройних сил України Станіслав Бунятов.

Військовослужбовець повністю потрапляє під ці критерії, кілька разів запитував про цю виплату, але так і не отримав її.

"Уже не раз чув, що хтось десь отримував цю виплату — але не в нас... Чергова зі стройової навіть не розуміє, про що йдеться. Жодних офіційних документів чи наказів не надходило — чули тільки з інтернету", — пояснив ситуацію Бунятов.

Зазначимо, що інші військові не зовсім розуміють, як розраховувати на ці виплати. "Радіо.Свобода" описувала історію бійця 3-ї окремої штурмової бригади з позивним "Лео", якому 23 роки. Він вступив до підрозділу на початку 2023 року добровільно, понад пів року провів на передовій і був поранений.

"Ми самі читали документи. Потрібно зрозуміти, кому саме дають ці гроші. Спочатку взагалі не було зрозуміло. Потім сказали, що є відповідний перелік бригад. Я вже змирився з тим, що нам нічого не світить, хоча в нас більшість молоді. Потім уже нашу бригаду внесли до списку", — розповів він.

Видання підкреслює, що таких бійців, як "Лео" віком до 25 років, у підрозділі досить багато.

Мільйон за контрактом "18-25": як обіцяли виплачувати гроші?

У Міноборони раніше говорили, що мільйон зможуть отримати не тільки новобранці, а й ті, хто вступив до ЗСУ до запуску контрактів і яким молодше 25 років. Молоді військовослужбовці, які добровільно підписали контракт, можуть дізнатися у командирів, як їм отримати грошову винагороду.

За словами влади, мільйон гривень виплачують частинами: спершу боєць отримує 200 тисяч гривень після підписання контракту і початку виконання обов'язків по службі.

Другу частину виплат у розмірі 300 тисяч гривень отримують після проходження підготовки, адаптації, початку служби в обраній частині та залучення до виконання бойових завдань.

Ще 500 тисяч гривень військовому нарахують після закінчення терміну контракту, коли з'явиться наказ про виключення зі списків особового складу.

Нагадаємо, військові ЗСУ після звільнення з армії мають право на соціальний захист, грошові виплати та компенсації. Усі підстави на виплати слід підкріплювати документами.

В Україні також збільшили виплати сім'ям загиблих на війні добровольців. Родичі військових можуть отримати до 15 мільйонів гривень.