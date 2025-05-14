Миллион по контракту "18-24": военные жалуются, что не получают обещанные выплаты

Заключившие контракт с ВСУ молодые украинские военные не получают обещанную властями единоразовую выплату в 1 млн гривен. По их словам, официальных документов или приказов на это не давали.

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Об этом сообщил командир отделения 24-й ОШБ "Айдар" Вооруженных сил Украины Станислав Бунятов.

Военнослужащий полностью попадает под данные критерии, несколько раз спрашивал об этой выплате, но так и не получил ее.

"Уже не раз слышал, что кто-то где-то получал эту выплату — но не у нас… Дежурная по строевой даже не понимает, о чем идет речь. Никаких официальных документов или приказов не поступало — слышали только из интернета", — объяснил ситуацию Бунятов.

Отметим, что другие военные не совсем понимают, как рассчитывать на данные выплаты. "Радио.Свобода" описывала историю бойца 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Лео", которому 23 года. Он вступил в подразделение в начале 2023 года добровольно, более полугода провел на передовой и был ранен.

"Мы сами читали документы. Нужно понять, кому именно дают эти деньги. Поначалу вообще не было понятно. Затем сказали, что есть соответствующий перечень бригад. Я уже смирился с тем, что нам ничего не светит, хотя у нас большинство молодежи. Потом уже нашу бригаду внесли в список", — рассказал он.

Издание подчеркивает, что таких бойцов, как "Лео" возрастом до 25 лет, в подразделении довольно много.

Миллион по контракту "18-25": как обещали выплачивать деньги?

В Минобороны ранее говорили, что миллион смогут получить не только новобранцы, но и вступившие в ВСУ до запуска контрактов, которым младше 25 лет. Молодые военнослужащие, добровольно подписавшие контракт, могут узнать у командиров, как им получить денежное вознаграждение.

По словам властей, миллион гривен выплачивают частями: сперва боец получает 200 тысяч гривен после подписания контракта и начала выполнения обязанностей по службе.

Вторую часть выплат в размере 300 тысяч гривен получают после прохождения подготовки, адаптации, начала службы в выбранной части и привлечения к выполнению боевых задач.

Еще 500 тысяч гривен военному начислят после окончания срока контракта, когда появится приказ об исключении из списков личного состава.

Напомним, военные ВСУ после увольнения из армии имеют право на социальную защиту, денежные выплаты и компенсации. Все основания на выплаты следует подкреплять документами.

В Украине также увеличили выплаты семьям погибших на войне добровольцев. Родственники военных могут получить до 15 миллионов гривен.