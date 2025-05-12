Какие выплаты получают военные после увольнения со службы в Украине

После увольнения из Вооруженных Сил Украины военнослужащие имеют право на социальную защиту, денежные выплаты и компенсации. Такие гарантии предусмотрены государственным законодательством.

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Об этом говорится в материале Фактов ICTV.

Какие выплаты могут получить военные по увольнению в 2025 году

В соответствии с законодательством, военнослужащие после увольнения со службы имеют право на предусмотренные государством социальные гарантии — выплаты и компенсации.

В частности, они могут получить следующие виды денежной помощи:

компенсация стоимости вещевого имущества, которое не было получено;

единовременная денежная помощь;

отдельная единовременная выплата для лиц, проходивших службу на период мобилизации;

компенсация за неиспользованный ежегодный отпуск;

помощь на оздоровление;

материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Денежная компенсация за неполученное вещевое имущество предоставляется всем военнослужащим, которые увольняются со службы, за исключением тех, кто проходил срочную службу или является курсантом.

Как получить компенсацию стоимости за неполученное вещевое имущество

Для получения компенсации за неполученное вещевое имущество необходимо получить справку, подтверждающую его стоимость. Справка выдается вещевой службой воинской части по форме, утвержденной постановлением Кабинета Министров №178 от 16 марта 2016 года, и рассчитывается на основе стоимости имущества по состоянию на 1 января текущего года.

После этого военнослужащий должен подать рапорт о компенсации за неполученное имущество, к которому прилагается оригинал справки с расчетом стоимости имущества.

Основанием для выплаты компенсации является приказ командира части, который издается после рассмотрения рапорта и содержит информацию о размере денежной помощи.

Как получить компенсацию за неиспользованный отпуск

Компенсация выплачивается за все неиспользованные дни основного ежегодного и дополнительного отпуска, включая отпуска за предыдущие годы, независимо от причин увольнения. Также военнослужащие, имеющие детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, имеют право на компенсацию за неиспользованный дополнительный отпуск.

Расчет компенсации за неиспользованный отпуск осуществляется с учетом должностного оклада, оклада по воинскому званию, надбавки за выслугу лет и ежемесячных дополнительных выплат, с учетом изменений в выслуге лет и норм денежного обеспечения, которые были получены на последней занятой должности.

Для получения компенсации за неиспользованные дни дополнительного отпуска военнослужащий должен подать рапорт, в котором необходимо указать соответствующую норму закона, предусматривающую выплату этой компенсации.

В случае отказа в выплате компенсации за неиспользованный дополнительный отпуск, уволенное лицо имеет право подать административный иск в суд.

Прочие выплаты

Военнослужащие, которые увольняются со службы по состоянию здоровья, имеют право на компенсацию в размере 50% от месячного денежного обеспечения за каждый календарный год службы, при условии, что они не проходили срочную службу. Также компенсация предоставляется военнослужащим, имеющим выслугу не менее 10 лет, при условии увольнения по причинам, таким как достижение возраста, сокращение штатов, организационные мероприятия, окончание срока контракта или систематическое невыполнение условий контракта командованием.

Военнослужащие, которые уволились со службы и имели право на денежную помощь для оздоровления, но не получили ее в течение года, могут получить выплату на основании приказа командира части об исключении из личного состава, с соответствующим объявлением о выплате.

Размер помощи определяется на основе должностного оклада, оклада по воинскому званию, надбавки за выслугу лет и ежемесячных дополнительных выплат.

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2025 год не предусмотрена индексация зарплат для военнослужащих. Однако, размер выплат может быть скорректирован в зависимости от уровня инфляции и изменения цен. Таким образом, зарплаты военных останутся без существенных изменений.

Также сообщалось, что в Украине участники боевых действий (УБД) имеют право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории лиц установлены специальные условия выхода на пенсию.