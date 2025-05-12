Які виплати отримують військові після звільнення зі служби в Україні

Після звільнення зі Збройних Сил України військовослужбовці мають право на соціальний захист, грошові виплати та компенсації. Такі гарантії передбачені державним законодавством.

Related video

Про це йдеться в матеріалі Фактів ICTV.

Які виплати можуть отримати військові по звільненню у 2025 році

Відповідно до законодавства, військовослужбовці після звільнення зі служби мають право на передбачені державою соціальні гарантії — виплати та компенсації.

Зокрема, вони можуть отримати такі види грошової допомоги:

компенсація вартості речового майна, яке не було отримано;

одноразова грошова допомога;

окрема одноразова виплата для осіб, які проходили службу на період мобілізації;

компенсація за невикористану щорічну відпустку;

допомога на оздоровлення;

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Грошова компенсація за неотримане речове майно надається всім військовослужбовцям, які звільняються зі служби, за винятком тих, хто проходив строкову службу або є курсантом.

Як отримати компенсацію вартості за неотримане речове майно

Для отримання компенсації за неотримане речове майно необхідно отримати довідку, що підтверджує його вартість. Довідка видається речовою службою військової частини за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів №178 від 16 березня 2016 року, і розраховується на основі вартості майна станом на 1 січня поточного року.

Після цього військовослужбовець має подати рапорт про компенсацію за неотримане майно, до якого додається оригінал довідки з розрахунком вартості майна.

Підставою для виплати компенсації є наказ командира частини, який видається після розгляду рапорту і містить інформацію про розмір грошової допомоги.

Як отримати компенсацію за невикористану відпустку

Компенсація виплачується за всі невикористані дні основної щорічної та додаткової відпустки, включаючи відпустки за попередні роки, незалежно від причин звільнення. Також військовослужбовці, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, мають право на компенсацію за невикористану додаткову відпустку.

Розрахунок компенсації за невикористану відпустку здійснюється з урахуванням посадового окладу, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років та щомісячних додаткових виплат, з врахуванням змін у вислузі років та норм грошового забезпечення, що були отримані на останній зайнятій посаді.

Для отримання компенсації за невикористані дні додаткової відпустки військовослужбовець повинен подати рапорт, у якому необхідно зазначити відповідну норму закону, що передбачає виплату цієї компенсації.

У разі відмови у виплаті компенсації за невикористану додаткову відпустку, звільнена особа має право подати адміністративний позов до суду.

Інші виплати

Військовослужбовці, які звільняються зі служби за станом здоров'я, мають право на компенсацію в розмірі 50% від місячного грошового забезпечення за кожен календарний рік служби, за умови, що вони не проходили строкову службу. Також компенсація надається військовослужбовцям, які мають вислугу не менше 10 років, за умови звільнення з причин, таких як досягнення віку, скорочення штатів, організаційні заходи, закінчення строку контракту або систематичне невиконання умов контракту командуванням.

Військовослужбовці, які звільнилися зі служби і мали право на грошову допомогу для оздоровлення, але не отримали її протягом року, можуть отримати виплату на підставі наказу командира частини про виключення з особового складу, з відповідним оголошенням про виплату.

Розмір допомоги визначається на основі посадового окладу, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років та щомісячних додаткових виплат.

Нагадаємо, в проєкті державного бюджету на 2025 рік не передбачено індексацію зарплат для військовослужбовців. Проте, розмір виплат може бути коригований залежно від рівня інфляції та зміни цін. Таким чином, зарплати військових залишаться без суттєвих змін.

Також повідомлялось, що в Україні учасники бойових дій (УБД) мають право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії осіб встановлені спеціальні умови виходу на пенсію.