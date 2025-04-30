Семьи погибших на войне с РФ добровольцев получат до 15 млн гривен: Зеленский подписал закон

В Украине увеличили выплаты денежной помощи семьям погибших на войне добровольцев. Теперь их родственники получат до 15 миллионов гривен компенсации.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Данное решение уравнивает выплаты семьям погибших гражданских, защищающих Украину, к уровню выплат семьям погибших военных. В начале полномасштабного вторжения ВС РФ семьи погибших гражданских, которые защищали Украину, получали 1,86 млн гривен компенсаций.

В пояснительной записке указывается, что документ приняли для установления одинакового подхода к определению размера денежной помощи для семей военнослужащих и гражданских лиц, которые вместе с ВСУ, другими военными формированиями и правоохранительными органами помогали защищаться от российской агрессии.

В финансово-экономических расчетах к закону приводится общий объем расходов для выплат помощи в размере 1 млрд 860 млн гривен, то есть для 124 погибших гражданских. Авторы закона также подчеркнули ограниченный ресурс госбюджета для соответствующих выплат.

Напомним, в Украине увеличили размер выплат для курсантов военных учебных заведений. Будущие специалисты будут получать до 8 000 гривен, а выпускники-отличники и стажирующиеся смогут получать до 20 100 гривен.

Фокус также описывал ситуацию с пенсиями в Украине. Около трети пенсионеров получают около 3,5 тысяч гривен выплат.